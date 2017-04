De excentrieke Aubameyang en zijn superheldenmaskers

Het handelsmerk van Aubameyang is al jaren zijn voorwaartse salto. Na bijna ieder doelpunt toont de aanvaller zijn atletische aanleg. Alleen heel soms, bij speciale gelegenheden, viert Aubameyang zijn goal met het dragen van een superheldenmasker.

Doorgaans komt hem dit op een gele kaart te staan, zo ook zaterdagmiddag. In de 53ste minuut tekende Aubameyang met een intikker voor 0-1 en vervolgens kreeg hij een masker toegeworpen door een assistent langs de kant. Zijn laatste masker lijkt een beetje op Marvel-personages Spawn of Venom, maar ook niet helemaal. Oordeel zelf:

Het is niet de eerste keer dat Aubameyang bij het juichen een masker tevoorschijn tovert. Het begon in zijn tijd bij AS Saint-Étienne, waar de Gabonees tussen 2011 en 2013 voetbalde. Na een doelpunt tegen Stade Rennes plukte hij uit een zwarte zak achter het doel een plastic Spiderman-kap. Met zijn handen maakte Aubameyang vervolgens bewegingen die Spiderman maakt bij het schieten van web. De viering is hieronder te zien vanaf 00:23 minuut.

Volgens Aubameyang zit er geen diepgaande reden achter zijn verkleedpartijtjes. Het past nou eenmaal bij zijn persoon. "Als ik ergens iets voor voel, dan doe ik het gewoon. Zo sta ik in het leven. Als ik gekke kleren wil dragen, doe ik dat", zei Aubameyang ooit in een interview met de BBC.

Aubameyang bepaalde dat de Duitse Supercup van op 13 augustus 2014, toen Dortmund tegenover Bayern München stond, de volgende speciale gelegenheid was. Na een uur spelen bepaalde Aubameyang de eindstand op 2-0. Dit gebeurde nadat de bal het net raakte:

Op 28 februari 2015 toonde Aubameyang zich wederom creatief, maar ditmaal niet in zijn uppie. Met zijn maatje Marco Reus vormde hij het bekende superheldenduo Batman en Robin. Een kwartier voor tijd opende Aubameyang de score in de Revierderby tegen Schalke 04. Vervolgens rende hij naar een tasje naast de doelpaal en haalde daar twee maskers uit. In de slotfase krikte Dortmund de score verder op naar 3-0. Zie hieronder de superhelden-viering:

Op 8 november 2015 trok Dortmund wederom aan het langste eind in de Revierderby, ook wel de Ruhrpott derby genoemd. Aubameyang zorgde voor de 3-1 en trok daarna zijn shirt uit. Onder het Dortmund-tenue had de voorhoedespeler een shirt met daarop het Batman-logo en de tekst: 'Do you remember?'. Door een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar eindigde de burenruzie uiteindelijk in 3-2.