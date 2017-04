ELF Live: Ajax razendsnel op voorsprong

Om 14:30 spelen Ajax en Feyenoord de grootste wedstrijd die het Nederlandse voetbal rijk is. Neemt Feyenoord een reuzegrote stap naar de Coolsingel of brengt Ajax de spanning terug in de titelstrijd? ELF doet in dit liveblog verslag van De Klassieker.

11' Tot overmaat van ramp moet Feyenoord verder zonder Nicolai Jorgensen... De Deense spits verlaat geblesseerd het veld en wordt vervangen door Michiel Kramer.

9' Ajax dringt aan en is op zoek naar een volgende treffer. Een schot van Veltman belandt echter in de handen van Jones. Feyenoord moet uit een ander vaatje gaat tappen.

Altijd al benieuwd hoe de goal met Turks commentaar klinkt? Nou, heb jij even geluk.





1' 1-0 AJAX! De wedstrijd is niet eens één minuut bezig en Ajax heeft al gescoord! Brad Jones heeft geen antwoord op een magistrale vrije trap van Lasse Schöne. BAM!

1' De Klassieker is begonnen!

* Het Bloed, Zweet en Tranen galt uit de tribunes van de Amsterdam ArenA. De spelers staan in de spelerstunnel, het gaat beginnen!

* Feyenoord begint De Klassieker met een voorsprong van zes punten op Ajax. Door de overwinning van PSV op Sparta zaterdagavond, is de stand van de Eredivisie als volgt.

1. Feyenoord 69 punten (+51) uit 27 wedstrijden

2. PSV 64 punten (+36) uit 28 wedstrijden

3. Ajax 63 punten (+39) uit 27 wedstrijden

* De opstellingen zijn bekend. Bij Ajax start David Neres. Geen Amin Younes. Bij Feyenoord begtin Bart Nieuwkoop, net als Dirk Kuyt. Eljero Elia is niet helemaal fit.

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Traoré, Neres

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Kuyt, Nieuwkoop; Berghuis, Jörgensen, Toornstra

* In aanloop naar de Klassieker zijn de meeste spelers die aan de aftrap verschijnen wel bekend. Er zijn nog een paar vraagtekens, aan beide kanten.

Bij Ajax is het de vraag of Kenny Tete, die bij Oranje wél de voorkeur kreeg, rechtsachterin Joël Veltman gaat vervangen. Afgaande op de laatste wedstrijden kiest trainer Peter Bosz gewoon voor laatstgenoemde.

Veel spannender is de discussie van de spitspositie. Kasper Dolberg is niet fit genoeg om mee te doen, dus moeten de Amsterdammers een alternatief vinden. Bertrand Traoré zou als nummer negen kunnen starten, hoewel hij bij Ajax wordt gebruikt als vleugelspeler. Als hij begint, is Justin Kluivert een optie voor de rechtsbuitenpositie. Matteo Cassierra zou ook kunnen starten, al heeft die nog geen indruk gemaakt in het eerste elftal.

Feyenoord heeft het probleem dat Tonny Vilhena er niet bij is. Bart Nieuwkoop, de tweede man als rechtsback, zou door kunnen schuiven naar het middenveld. Dan lijkt het logisch dat Toornstra op 'tien' begint. Dirk Kuyt zou ook aanvallende middenvelder kunnen zijn, als El Ahmadi en Toornstra het verdedigende koppeltje vormen.

Vermoedelijke opstellingen:

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Traoré, Younes

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toornstra, Kuyt; Berghuis, Jörgensen, Elia

*Net als de fans van Ajax zijn de supporters van Feyenoord helemaal klaar voor de Klassieker. Ze steunden hun team tijdens de afsluitende training door dik en dun. Winnen de Rotterdammers de kraker in Amsterdam?











* De Ajax-spelers gaan zondag door het vuur voor de supporters. Dat bleek wel tijdens de afsluitende training, toen ze met de fans in contact kwamen. Die bezorgden hun helden een warm onthaal. Gaat Ajax de Klassieker winnen, of wordt het Feyenoord?







* Feyenoord verslaat zondag Ajax in De Klassieker. Althans, dat is de mening van de bezoekers van ELF Voetbal.nl. Een kleine meerderheid denkt dat de Rotterdammers er met de drie punten vandoor gaan.



De supporters zijn het ondanks dat niet echt met elkaar eens. Iets meer dan 25 procent van onze bezoekers (25,2 procent) denkt dat Feyenoord een nipte zege boekt op Ajax, zo blijkt uit een poll die we deze week hebben gehouden. Daar tegenover staat 24 procent die denkt dat de Amsterdammers met klein verschil winnen.



Een ruime zege van Ajax op Feyenoord valt eerder (21,5 procent) te verwachten dan een dikke overwinning van de club uit Rotterdam-Zuid (13,8 procent). En dan is er natuurlijk ook nog het scenario dat het duel in een gelijkspel eindigt. Volgens 15,5 procent van onze bezoekers krijgt zowel het team van Peter Bosz als dat van Giovanni van Bronckhorst een punt. Wat zeggen jullie?