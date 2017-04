Gelderse derby: drie spektakelstukken van deze eeuw

Fanatieke supporters van NEC en Vitesse kijken al wekenlang uit naar de Gelderse derby. Om 12.30 uur is het dan eindelijk zover. Hopelijk wordt deze editie even speciaal als één van de drie onderstaande burenruzies.

Hoofdrol scheidsrechter Bossen in 'rode' derby

18 oktober 2012: Vitesse - NEC 4-1.

De grootste zegepartij van Vitesse op NEC sinds de eeuwwisseling, mede mogelijk gemaakt door scheidsrechter Ruud Bossen. Bij de laatste zes ontmoetingen tussen Vitesse en NEC bleven de rode kaarten op zak. Op 18 oktober 2012 was dat echter niet het geval.

Vlak voor het einde van een aantrekkelijke eerste helft, met een doelpunt van Melvin Platje (NEC) en Wilfried Bony (Vitesse), kreeg Victor Pálsson (NEC) zijn tweede gele kaart. Het bleek funest voor de wedstrijd. Binnen een minuut na rust schoot Guram Kashia de 2-1 tegen de touwen en pas laat viel de 3-1 van Bony.

In de slotfase stuurde Bossen binnen twee minuten tijd Rémy Amieux (twee keer geel) en Ryan Koolwijk (direct rood) van het veld, waardoor NEC met acht man eindigde. Kort daarna maakte Mike Havenaar nog de 4-1. Na afloop werd er flink gevierd in de kleedkamer van Vitesse, met dansende spelers op de massagetafel en het systeemplafond dat half naar beneden werd gehaald.

Koningskoppel voorkomt Van der Struijk-debacle

10 en 13 mei 2012: NEC - Vitesse 3-2, Vitesse - NEC 2-0.

Vitesse en NEC streden in de play-offs om een plekje in Europa. Het heenduel vond plaats in Nijmegen, in het Goffertstadion. Het werd de ongelukkigste avond uit het voetballeven van Frank van der Struijk (Vitesse), die onterecht een strafschop veroorzaakte (2-2) en vervolgens bij de 3-2 betrokken was. De bal ging via Van der Struijk over de doellijn. Althans, zo zag de arbiter het. Volgens velen was de bal de lijn nooit gepasseerd.

Het werd echter niet het tweeluik van pechvogel Van der Struijk, maar dat van 'koningskoppel' Nicky Hofs en Wilfried Bony. In het heenduel scoorden beiden eenmaal en Hofs gaf de assist bij de goal van de Ivoriaanse spits. In de return in Arnhem kwam NEC na een half uur met tien man te staan door rood voor Bram Nuytinck.

Vroeg in de tweede helft scoorde Hofs op aangeven van Bony en kort na de tweede rode kaart voor NEC - Nathan Foor kreeg zijn tweede geel - bediende Hofs teamgenoot Bony bij de 2-0. Het tweetal hielp Vitesse Europa in. De mensen in het uitvak werden helemaal gek en forceerden een veiligheidsdeur. Uiteindelijk moest NEC-doelman Gabor Babos eraan te pas komen om het uitpubliek te kalmeren.

De droom van Hristov en de nachtmerrie van Pothuizen

27 augustus 2000: NEC - Vitesse 4-1.

Zes jaar stond Patrick Pothuizen onder contract bij NEC, alvorens de verdediger in de zomer van 2000 naar rivaal Vitesse trok. In de tweede speelronde van de Eredivisie keerde hij voor even terug naar Nijmegen voor de Gelderse derby. Het werd een wedstrijd die Pothuizen nooit zal vergeten.

Pothuizen hield vast in duel met zijn vriend Jack de Gier en veroorzaakte halverwege de eerste helft een strafschop, een heel makkelijk gegeven strafschop. Ǵorǵi Hristov ging achter de bal staan en verzilverde het buitenkansje. Hristov, de directe tegenstander van Pothuizen, scoorde in totaal driemaal in die wedstrijd. Dejan Stefanović zorgde namens Vitesse tussendoor voor 2-1 en Danny Hesp kopte de 3-1 tegen de touwen.

Pothuizen kende sportief geen beste periode bij Vitesse, waar hij door een deel van het publiek als verrader werd gezien vanwege zijn tijd bij NEC. In 2004 keerde Pothuizen terug naar NEC, om daar tot 2010 te spelen en er in een later stadium teammanager te worden.