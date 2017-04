Cassierra of Kluivert? Nieuwkoop of Kuyt?

Bij Ajax is het de vraag of Kenny Tete, die bij Oranje wél de voorkeur kreeg, rechtsachterin Joël Veltman gaat vervangen. Afgaande op de laatste wedstrijden kiest trainer Peter Bosz gewoon voor laatstgenoemde.

Veel spannender is de discussie van de spitspositie. Kasper Dolberg is niet fit genoeg om mee te doen, dus moeten de Amsterdammers een alternatief vinden. Bertrand Traoré zou als nummer negen kunnen starten, hoewel hij bij Ajax wordt gebruikt als vleugelspeler. Als hij begint, is Justin Kluivert een optie voor de rechtsbuitenpositie. Matteo Cassierra zou ook kunnen starten, al heeft die nog geen indruk gemaakt in het eerste elftal.

Feyenoord heeft het probleem dat Tonny Vilhena er niet bij is. Bart Nieuwkoop, de tweede man als rechtsback, zou door kunnen schuiven naar het middenveld. Dan lijkt het logisch dat Toornstra op 'tien' begint. Dirk Kuyt zou ook aanvallende middenvelder kunnen zijn, als El Ahmadi en Toornstra het verdedigende koppeltje vormen.

Vermoedelijke opstellingen:

Ajax: Onana; Veltman, Sánchez, Viergever, Sinkgraven; Klaassen, Schöne, Ziyech; Kluivert, Traoré, Younes

Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toornstra, Kuyt; Berghuis, Jörgensen, Elia