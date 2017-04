April, grasmaand: zeker voor FC Barcelona en Real Madrid

Real Madrid en FC Barcelona hervatten zondagmiddag de Spaanse competitie na de interlandweken. Hoewel we in Nederland nog weleens willen klagen over het volle speelprogramma, maar vergeleken met deze topclubs heeft niemand in de Eredivisie reden tot klagen. Voor Barça en Real wacht namelijk een krankzinnig drukke maand.

FC Barcelona speelt namelijk negen duels in 29 dagen. Slechts twee keer in de hele maand hebben ze drie dagen achter elkaar géén wedstrijd. Verder volgen er na elk duel slechts twee rust- en voorbereidingsdagen. Ook moeten ze in april meer dan ruim zeven duizend kilometers afleggen, omdat vijf van die negen duels op het programma staat in het stadion van de tegenstander. De opponenten? Onder meer het uitstekend presterende Sevilla, Juventus (2x), Real Madrid en de derby tegen Espanyol. Zwaar? Nee, loodzwaar!

FC Barcelona 2-apr Granada-uit 5-apr Sevilla-thuis 8-apr Malaga-uit 11-apr Juventus-uit 15-apr Real Sociedad-thuis 19-apr Juventus-thuis 23-apr Real Madrid-uit 26-apr Osasuna-thuis 30-apr Espanyol-uit

Voor Real Madrid is de pijn niet veel minder. Zij hebben dan het relatieve geluk dat ze één keer vaker thuisspelen, maar met tegenstanders als Altético Madrid, FC Barcelona, Bayern München (2x) en Valencia is het programma in elk geval niet véél gemakkelijker. In totaal reist ook De Koninklijke een kleine zesduizend kilometer. Een voordeeltje is dat ze vóór El Clásico vier rustdagen hebben om hun eerste plek in de competitie te verdedigen.

Real Madrid 2-apr Alaves-thuis 5-apr Leganés-uit 8-apr Atlético Madrid-thuis 12-apr Bayern München-uit 15-apr Sporting Gijon-uit 18-apr Bayern München-thuis 23-apr Barcelona-thuis 26-apr Deportiva La Coruna-uit 29-apr Valenica-thuis

Want de ploeg van Zinedine Zidane heeft momenteel een voorsprong van twee punten, met een wedstrijd meer. Winst op aartsrivaal Barça lijkt dus genoeg voor de winst van de Primera Division, al is het onmogelijk voor beide teams om foutloos uit de maand april te komen. Luis Enrique zal zijn mannen er overigens op wijzen dat zij absoluut niet diegene mogen zijn die de fout maakt, het zal koploper Real alleen maar verder in de kaart spelen. Bovendien: als de sterrenensemble onverwacht verliest van bijvoorbeeld nummer drie Sevilla, moeten ze eerst zelfs naar onderen kijken. Toch weet Luis Enrique, en met hem de rest van wereld na het wonder van Parijs ook, wat zijn ploeg kan als het écht aanzet.



Staat Cristiano Ronaldo deze maand weer op bij Real Madrid?

In het kampioenenbal is de missie niet makkelijker voor de Blauganas. Het stugge en sterke Juventus is niet bepaald een fijne tegenstander voor Barcelona, al is de horde Bayern München voor Real Madrid waarschijnlijk nog lastiger te nemen. Zeker in dit krankzinnige schema: voor de confrontatie met Bayern staat het vechtduel met Atléti op het programma, na de tweede ontmoeting wacht Barça. Voor Zidane geldt overigens wel dat hij op beide fronten actief moet blijven: de Copa del Rey ging immers al aan zijn neus voor bij.

Die bekerfinale kan Barcelona in elk geval al spelen. Maar na het wonder van Parijs wil Luis Enrique afscheid nemen met de cup met de grote oren. En de landstitel: is het na deze maand nog realistisch om daar op te hopen? Dat is de vraag. Er gaan hoe dan ook beslissingen vallen. Zidane en Luis Enrique moeten keuzes maken: alles of niet, of toch spreiden? April, de grasmaand. Zeker voor Barça en Real.