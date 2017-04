Heeft Traoré het in zich een goede Dolberg-vervanger te zijn?

De statistieken tonen aan dat het rendement van Dolberg dit seizoen een stuk hoger is dan dat van zijn collega-spits. De 19-jarige voorhoedespeler scoort het meeste aantal doelpunten per negentig minuten en gaf daarnaast ook nog vijf assists. De 21-jarige Traoré gaf nul assists. Duidelijke cijfers dus.

Troaré geeft iets meer sleutelpasses dan Dolberg, maar de aanvaller uit Burkina Faso speelt dit seizoen voornamelijk vanaf de flank en heeft zodoende meer ruimte om tot een dergelijke sleutelpass te komen. Dolberg bevindt zich bijna continue tussen twee centrumverdedigers in.

Troaré passeert daarnaast gemiddeld meer tegenstanders dan Dolberg, iets wat ook deels te maken heeft van zijn positie binnen de lijnen. Op de flanken ligt nou eenmaal meer ruimte om een tegenstander te passeren dan in het centrum.

Lees verder onder de tabel

Bertrand Traoré Kasper Dolberg Bertrand Traoré (seizoen 2014/15) Aantal speelminuten 1353 1774 2234 Aantal doelpunten 6 13 13 Aantal assists 0 5 4 Aantal doelpunten per 90 min 0.40 0.66 0.52 Aantal assists per 90 min 0 0.25 0.16 Aantal kopgoals per 90 min 0 0.10 0.04 Sleutelpasses per 90 min 1.13 0.86 1.65 Kansen gecreëerd per 90 min 1.13 1.12 1.81 Aantal schoten per 90 min 4.32 3.75 4.83 Schotprecisie 54% 59% 51% Succesvolle dribbels per 90 min 3.66 2.28 1.65 Percentage succesvolle dribbels 59.14% 65.22% 49.40% Percentage gewonnen duels 56.08% 53.70% 42.05% Luchtduels gewonnen per 90 min 0.86 1.01 1,61













































Moet Traoré in staat zijn de leemte te vullen?

In seizoen 2014/15 werd de toen 18-jarige Traoré door Chelsea verhuurd aan Vitesse. In de eerste seizoenshelft speelde de international vanaf de rechterflank, maar sinds november zette toenmalig Vitesse-trainer Peter Bosz hem wekelijks in de spits. Het wierp zijn vruchten af, want Traoré maakte als aanvalsleider liefst twaalf goals en vier assists in zeventien competitieduels. In de tabel hierboven staan zijn gemiddelde statistieken van seizoen 2014/15.

Traoré had ook destijds een lager doelpuntengemiddelde dan Dolberg, maar daarbij dient in het oog te worden gehouden dat Traoré in seizoen 2014/15 in twaalf competitieduels op de flank slechts éénmaal doel trof. Dat trok zijn gemiddelde flink omlaag. Als je puur zijn prestaties in de punt van de aanval meet, had Traoré een hoger gemiddelde. Puur daarop gebaseerd zou Traoré een waardige Dolberg-vervanger moeten kunnen zijn.

Wat verder opvalt is dat Traoré destijds meer kansen creëerde en sleutelpasses gaf, terwijl hij ruim de helft van het seizoen in de punt van de aanval stond. Ook is duidelijk te zien dat Traoré fysiek flink wat stappen gemaakt heeft. Hij wint meer duels tegenwoordig bij Ajax en komt zijn mannetje vaker voorbij.