Wat hebben we geleerd van De Klassieker?

Wat hebben we ervan geleerd?



1. Feyenoord is nog lang geen kampioen



De belangrijkste constatering is dat de Coolsingel voorlopig nog niet geboekt hoeft te worden voor Feyenoord. De afgelopen weken leek het kampioenschap van de club bijna een feit en werd Rotterdam rustig klaargestoomd voor het grootste feest in decennia. Zo ver is het nog lang niet. Niet alleen is het gat naar Ajax en PSV verkleind naar respectievelijk drie en vijf punten, Feyenoord werd zondag op alle fronten overklast tegen een directe concurrent. Dat zal, met nog vier hele lange wedstrijden te spelen, zorgen baren.



2. Hakim Ziyech kan het ook in topwedstrijden



Voor de kwaliteiten van Hakim Ziyech bestaan weinig twijfels. Toch was de Nederlandse Marokkaan in de voorgaande toppers van dit seizoen, Feyenoord-uit en PSV-thuis, niet heel sterk. Reden voor critici om te denken dat Ziyech het alleen tegen kleintjes kon. Die geluiden zijn nu verstomt. Ziyech domineerde, dirigeerde en decimeerde op het middenveld van Ajax en liet hoogstpersoonlijk weinig over van wat Feyenoord in die linie te bieden had.



3. De bank van Feyenoord is topclub onwaardig



Feyenoord miste tegen Ajax enkele sleutelspelers en werd tijdens de wedstrijd nog geconfronteerd met het uitvallen van Nicolai Jörgensen en Rick Karsdorp. Daardoor mochten spelers, als Miquel Nelom, Bart Nieuwkoop, Michiel Kramer en Renato Tapia minuten maken. Hoewel weinig spelers van Feyenoord voor deze wedstrijd een voldoende krijgen, lieten deze spelers het niveau van Feyenoord aantoonbaar dalen. Natuurlijk is het rot als je in zo'n wedstrijd niet je beste spelers tot je beschikking hebt. Ook is het niet realistisch een sleutelspeler 1, 2, 3 te kunnen vervangen. Maar een topclub moet een goede bank hebben. Ter vergelijking: Ajax miste in de voorhoede Kasper Dolberg en Amin Younes en had zondagmiddag sprankelende aanval na sprankelende aanval.



4. Justin Kluivert is magisch



Hoe vaak hebben we een talent uit de Ajax-opleiding niet te vroeg omhoog geschreven? Het lijstje is lang en heeft geresulteerd in ongelooflijk veel supertalenten die uiteindelijk bij middenmoters in het buitenland anoniem meehobbelen. Ik zal daarom de meeste superlatieven die ik momenteel voor Justin Kluivert heb, in mijn broekzak houden. Maar negeren dat hij als 17-jarige buitenspeler de verdediging van Feyenoord doldraaiend gek maakte, is simpelweg geen optie.



5. Een hoog tempo kan ook in een Nederlandse wedstrijd



In de gemiddelde Nederlandse wedstrijd kan je een rustig een kopje koffie of een bekertje thee zetten, je schoonouders bezoeken en een potje ganzenbord met je negenjarige neefje spelen, om uiteindelijk alleen gemist te hebben dat de bal van de linksback naar de rechtsback gepasst is. Het tempo ligt gewoonweg niet heel hoog. Wat dat betreft was de eerste helft van Ajax - Feyenoord een verademing. Heen en weer in een gigantisch tempo. Het kan dus ook in Nederland.