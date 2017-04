Kluivert na Klassieker: "Wij zijn Ajax, wat kom je hier doen?"

“ Dit gaat zeker tussen de oortjes zitten”

Daar stonden ze dan in de interviewruimte, Justin Kluivert en Hakim Ziyech. Zelfs buiten het veld voelden ze elkaar goed aan. Of deze dreun zal doorwerken in Rotterdam? Kluivert, gekozen tot Man of the Match: "Dat denk ik wel. Wij waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Zij hadden helemaal niks te vertellen." Ziyech was het daar helemaal mee eens. "Ik voelde vanaf de eerste minuut dat we twee keer zo goed waren. Dit gaat zeker tussen de oortjes zitten. Honderd procent zeker. Het enige verwijt dat we ons kunnen maken is dat we niet met grotere cijfers hebben gewonnen. Als je naar het aantal kansen kijkt, dan had het minstens 4-0 of 5-0 moeten zijn."

Linkerflank

Kluivert hoorde pas op de wedstrijddag dat hij in de basis stond. "Vanmorgen ja. Gisteren was er nog niets aan de hand met Amin Younes, maar vanmorgen bleek hij niet honderd procent fit. Ik was dat wel, daarom stond ik in de basis." Kluivert vocht hartstochtelijke duels uit met Rick Karsdorp, die in de rust geblesseerd uitviel. "Het waren zeker mooie duels. Het ging er gelijk hard op ja. Je wilt zo'n jongen laten zien wie je bent. Ik bedoel: wij zijn Ajax, wat kom je hier doen?"

Door de absentie van Younes speelde Kluivert op zijn favoriete linkerflank. "Ik voel me ook goed op rechts hoor, maar het klopt: het liefst speel ik vanaf links." De aanwezigheid van Kluivert op zijn linkerflank deed Ziyech zichtbaar goed. "Justin is een andere speler dan Amin. Het maakt hem niet uit of je hem in zijn voeten of in de diepte aanspeelt. We voelden elkaar vandaag blind aan."

Vertrouwen

Het krachtsverschil tussen de koploper en de naaste achtervolger was enorm, stelde Ziyech na afloop in de diepste spelonken van de ArenA. "Ik denk dat wij vanaf het begin van het seizoen een betere selectie hebben. Met betere spelers en meer kwaliteit. Wij weten ook dat ze uit veel minder zijn dan thuis. Dat merkte je ook tijdens de wedstrijd. Dat maakte andere krachten bij ons los."

Feit blijft dat Feyenoord op de ranglijst drie punten meer heeft en bovendien een aanmerkelijk beter doelsaldo (plus 10). Toch gelooft Ziyech in de titel. "Ik heb er nog vertrouwen in. Dat moet je ook hebben als speler van Ajax. Datzelfde geldt voor de Europa League. We hebben écht het gevoel dat we ver kunnen komen. Heel ver zelfs. Zeker als we een beetje mazzel met de loting hebben."