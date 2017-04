Feyenoord: één sneeuwvlok maakt nog geen winter

Feyenoord ging zondagmiddag kansloos onderuit in de kraker tegen Ajax . Op alle fronten werden de mannen van Giovanni van Bronckhorst afgetroefd. Maar voor paniek in Rotterdam-Zuid is het nog veel te vroeg. Één sneeuwvlok maakt nog geen winter.

Hoe het tij ongelofelijk snel kan keren: voor De Klassieker werd er geschreven dat in de laatste drie seizoenen dat Feyenoord kampioen werd, er een dramatische nederlaag tegen Ajax plaatsvond (6-0, 5-1 en 8-2). Aan die eis voldeed Feyenoord zondagmiddag keurig. Maar na de kansloze nederlaag van de Rotterdammers in de Amsterdam ArenA staat de titel opeens 'op de tocht'. Een opportunisme dat logisch, maar ook bizar is.

Natuurlijk was Feyenoord onherkenbaar in de topper tegen Ajax. En natuurlijk zal Giovanni van Bronckhorst zijn lessen uit deze nederlaag trekken. Maar voor paniek is het nog veel te vroeg. Allereerst vanwege het programma: de Rotterdammers treffen slechts drie ploegen uit het linkerrijtje. De moeilijkste van hen, FC Utrecht, komt ook nog eens op bezoek in De Kuip.

Ajax, dat niet alleen in de Europa League een loodzwaar programma heeft, treft PSV, AZ en sc Heerenveen, tegen wie ze het bijzonder vaak moeilijk hebben, nog. Tegen drie van de laatste zes (!) tegenstanders werd voor de winterstop puntverlies opgelopen. Zeker in combinatie met het Europese programma lijkt Amsterdams puntverlies daarom gegarandeerd.

Het voordeel in doelsaldo dat Feyenoord voor De Klassieker had, is nog altijd redelijk in stand gebleven. "Het zou niet gek geweest zijn als we met 5-0 hadden wonnen", sprak Peter Bosz. Dat is ook exact de winst voor Feyenoord: in dat geval was het doelsaldo ongeveer gelijk geweest. Op dit moment staat de formatie van Van Bronckhorst (+10 doelsaldo t.o.v. Ajax) praktisch nog vier punten voor op hun concurrent.

Tel daarbij op dat een 5-0 nederlaag wél een enorme mentale tik was geweest voor Feyenoord. Ook die schade is echter nog te overzien voor de Rotterdammers. Want ja, ze waren kansloos. Dat zal een flinke klap zijn geweest. Maar toch werd het slechts 2-1. In de wetenschap dat ze Ajax niet meer treffen en de uiteindelijke schade van het duel meevalt, zal dit voornamelijk een belangrijke wake-up call zijn.

Fitheid

Zijn er dan helemaal geen pijnpunten voor Feyenoord? Zeker wel. The survival of the fittest zijn ze namelijk qua blessuregevallen níet goed doorgekomen. Dat is misschien nog wel de grootste zorg voor Gio. MVP Nicolai Jørgensen viel uit met een hamstringblessure, dat betekent normaliter enkele weken exit. De knieblessure waarmee Rick Karsdorp het veld moest verlaten zag er niet echt lekker uit. En ook Bart Nieuwkoop kon het duel in Amsterdam niet volmaken. Zwaar geblesseerd of niet: okselfris is het trio in elk geval niet.

Dat gold al voor Bilal Basaçikoglu, Terence Kongolo en Eljero Elia. Dat die laatste niet binnen de lijnen werd gebracht had met de noodgedwongen blessurewissels te maken, maar zegt ook genoeg over de fitheid van de vleugelaanvaller. Tel daarbij de afwezigheid van Tonny Vilhena op en voor het duel van komende woensdag tegen Go Ahead Eagles is er een serieus probleem. Van Bronckhorst zal namelijk fysiek geen enkele risico's willen nemen met zijn speler. Robert Maaskant zal daarom de hoop koesteren dat zijn ploeg opnieuw kan winnen van de koploper. Op haar beurt zal Feyenoord uit zijn op revanche.



Maar al met al is het veel te vroeg om te gaan vrezen voor Feyenoord. Sterker nog: als de Rotterdammers gaan twijfelen is dat een teken van zwakte. Als de medische staf hun werk goed kan doen, is er geen reden tot paniek na deze nederlaag; en is er met een praktische voorsprong van vier punten geen vuiltje aan de lucht. Aan de voorwaarde van de laatste drie titels, namelijk kansloos verliezen van Ajax, is ook voldaan. Dan moet het kampioenschap wel volgen. Toch?