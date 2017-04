Wie is Feyenoord-debutant Gustavo Hamer?

Het was een zwarte dag voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Hoewel voor iedereen? Misschien dat Gustavo Hamer nog iets van blijdschap had na de wedstrijd. De Braziliaans Nederlandse middenvelder maakte vandaag tegen Ajax zijn debuut voor de Rotterdammers.

Lang hield Feyenoord dit seizoen vast aan een beperkte kern spelers van zo'n veertien man. Kansen voor jonge talenten waren er amper. Vroeg in het seizoen gunde trainer Giovanni van Bronckhorst linksbuiten Mo El Hankouri een korte invalbeurt, maar de maanden daarna verschenen er amper nieuwe gezichten op het veld. Tot de afgelopen weken. Thuis tegen AZ was de beurt aan Emil Hansson en vandaag tegen Ajax debuteerde Gustavo Hamer.

Hamer kwam op 24 juni 1997 ter wereld in Itajai, in het zuiden van Brazilië. Op jonge leeftijd werd hij geadopteerd en trok hij naar Nederland. Zijn achtergrond schuift hij niet onder stoelen of banken, want Hamer deed in het verleden zelfs mee aan het WK voor adoptiekids, terwijl hij datzelfde toernooi ook een keer opende als speciale gast. Na het verlengen van zijn contract tot 2019 zei Hamer alleen maar voordelen te zien aan zijn multiculturele achtergrond. "Ik denk dat mijn Braziliaanse achtergrond een goede combinatie kan vormen met de Nederlandse mentaliteit."

ADO

Op zijn veertiende voegde Guga, zoals zijn bijnaam luidt, zich bij de jeugdopleiding van Feyenoord. Op Varkenoord kwam hij in een team met onder anderen Calvin Verdonk en Jari Schuurman. Gauw werd duidelijk dat Hamer over het talent beschikt om de overteek naar De Kuip te kunnen maken. De beloning volgde in een eerste contract. Martin van Geel was toentertiijd in zijn nopjes met het vastleggen van de ruwe diamant. "Gustavo maakt een prima ontwikkeling door. Hij is een multifunctionele middenvelder, die technisch zeer vaardig is en het spelletje ziet."

Dat hij het uiteindelijk zou redden tot de Eredivisie was niet evident, want rond zijn tiende werd Hamer nog weggestuurd bij een betaald voetbal organisatie. Hij speelde twee jaar in de jeugd van ADO Den Haag, maar vanwege zijn geringe fysiek was er in de Hofstad geen plaats meer voor hem. Hamer keerde terug bij amateurclub Meerburg uit Zoeterwoude en dwong daar een tweede kans af. "Bij ADO ging het vooral om krachtvoetbal", liet hij twee jaar terug weten aan Leidenamateurvoetbal. "Bij Feyenoord is dat heel anders. Daar willen ze met de jeugd aan de bal zijn en het spel maken."

In het shirt van de huidige koploper van de Eredivisie groeide hij ook uit tot international van onder meer Oranje Onder 15 en Onder 18. Onlangs zat Hamer in de voorselectie van Jong Oranje. Met zijn debuut heeft Hamer een nieuwe hoofdstuk aan zijn loopbaan toegevoegd. Nu zal het devies zijn een vast plekje af te dwingen in de selectie. Met de vele pijntjes waar Feyenoord nu mee kampt zal dat moeten kunnen.