Het ballenmeisje: Carol Cabrino

Ze is de wederhelft van Marquinhos. De centrale verdediger van Paris Saint-Germain onthulde tijdens een interview met Le Parisien in mei 2015 dat hij een relatie was begonnen met de Braziliaanse zangeres slash realityster. Een foto, waarin de twee tortelduifjes poseerden onder de Eiffeltoren, ging daarmee gepaard. Twaalf maanden later stapten de twee zelfs in het huwelijksbootje.



Het vormde een extra stimulans voor Marquinhos om de jacht op een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen in eigen land kracht bij te zetten. Dat werkte. Een maand later stonden de spelers van Brazilië inderdaad op het hoogste schavot van het erepodium in Rio de Janeiro. In een interview bedankte Marquinhos zijn vrouw. "Carol is een erg belangrijk persoon voor me. Sinds ze bij me is, ben ik een man geworden."



"Ik neem meer verantwoordelijkheid. Zowel op als buiten het veld. Carol speelt een erg belangrijke rol voor me en staat altijd voor me klaar. In goede tijden en in slechte tijden om me te ondersteunen. En om me verder te helpen." Cabrino maakt zelfs regelmatig filmpjes waarop ze Marquinhos lieve woordjes toespeelt en positieve energie geeft. Waar ze zich ook ter wereld bevindt.



In eigen land is de 22-jarige Braziliaanse een bekende ster. In 2007 zette ze zichzelf op de kaart tijdens het realityprogramma TMZ. Twee jaar later deed ze hetzelfde tijdens TV Fama, waar ze opnieuw zichzelf speelde. Ook als zangeres timmert ze hard aan de weg. Ze nam twee jaar geleden een album op met 23 covers. Stuk voor stuk in de studio ingezongen, dat ook te vinden is op YouTube.



Hits als Fucking Perfect, Someone Like You, A Thousand Years en Two Is Better Than One. Het laatste nummer zingt ze samen met Victor Olivatti, een bekende Braziliaanse zanger. Naar verluidt heeft ze nog meer ambities op zanggebied. Daarbij gaat zelfs het gerucht dat Cabrino bezig zou zijn met het schrijven van eigen nummers.



Ze brengt overigens het grootste gedeelte van haar tijd door in Brazilië. Daardoor zal ze de drukke maand april vooral via internet, Skype en de televisie volgen. Woensdag neemt Marquinhos het met PSG op tegen Avranches in de Coupe de France. Daarna volgen de competitieconfrontaties met Guingamp (zondag) en Angers (volgende week vrijdag). Tegelijk een mooie uitdaging om in de kampioensrace koploper AS Monaco af te troeven.



Cabrino is daarnaast een hit op social media. Op Twitter heeft ze 27.800 volgers, op Instagram zijn er ruim 206.700 (!) mensen die haar foto's met tekst willen lezen en op Facebook telt haar fanpagina nu 2.361 likes. Dat zal de komende periode ongetwijfeld toenemen met het WK van volgend jaar waarschijnlijk als booming moment. Ze zal haar Marquinhos natuurlijk dan met eigen ogen willen ondersteunen.