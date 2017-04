Schöne is Babangida de baas, maar rappe Rep niet

Direct na het doelpunt van Lasse Schöne gingen alle blikken naar de klok. Hoe veel minuten of zelfs seconden had de middenvelder van Ajax nodig gehad om te scoren tegen Feyenoord? Het antwoord: 53 seconden. Dat is dan geen record, de bal zat er wel fraai in.

Het is één van de specialiteiten van Schöne geworden, vrije trappen nemen. Als de middenvelder aanlegt, weet je dat het gevaarlijk is. Het leek wat ver om de bal in één keer op doel te schieten, maar de Deen had er geen problemen mee. Doelman Brad Jones van Feyenoord daarentegen wel. De vroege 1-0 van Ajax tegen de Rotterdammers was geboren.







Lasse Schone Spectacular Long Range Free Kick Goal vs Feyenoord (1-0)

— FootyWF (@WfFooty) 2 april 2017











Die goal is geen uitzondering, Schöne schiet vaker vrije trappen zo binnen.







Trainen? Niet echt nodig, zo zei de voetballer na de wedstrijd.







De middenvelder is niet degene met het snelste doelpunt ooit in de Klassieker. In Eredivisie-duels was één speler hem te vlug af. Johnny Rep scoorde op 3 maart 1973 al na 45 seconden. Overigens is er nóg een voetballer die in de Klassieker binnen een minuut het net vond. Dat was Piet Burg. Hij deed dat in 1936. Toen heette de competitie nog de Kampioenscompetitie.





Op de derde plaats van de snelste Eredivisie-goals in de Klassieker staat Tijani Babangida. Hij had op 23 februari 1997 148 seconden nodig om te scoren.