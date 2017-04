De Nooijer: "Heerenveen heeft iets goed te maken"

“ Sparta heeft zich vergist in de spitspositie”

Nu het excuus 'het seizoen is nog lang' niet meer geldt, zal elke club de punten extra hard nodig hebben, zo ook Heerenveen en Sparta. De Friezen om play-offs voor Europa League af te dwingen, terwijl de Rotterdammers hopen uit de degradatiezone te blijven. Voor Dennis de Nooijer is het een speciale wedstrijd, want hij vertegenwoordigde eind jaren negentig en begin deze eeuw beide teams. "Maar het is vooral speciaal op papier. Ik kom niet meer zoveel bij beide clubs. Heerenveen is niet naast de deur en Sparta speelt vaak op zondag en dan heb ik andere dingen te doen."

Wel volgt de ex-spits veel duels op televisie, dus hij kent de verhoudingen en de status van beide ploegen. "Heerenveen heeft na de winterstop maar twee keer gewonnen. Sparta had even een opleving tegen NEC en Feyenoord, maar de laatste weken is het ook weer minder. Bovendien pakten clubs onder Sparta afgelopen weekend ook weer punten. Ze kunnen niet verslappen, want ze krijgen het gewoon nog echt lastig." De ineenstorting van Heerenveen, dat het eerste halfjaar afsloot als nummer vier, vindt De Nooijer lastig te verklaren. "Van afstand is het moeilijk te zeggen, maar feit is wel dat ze niet genoeg scoren. Met Reza hebben ze een scorende spits, maar in de tweede seizoenshelft maakt niemand anders doelpunten." Opvallend is vooral de droogte van vleugelspelers en smaakmakers Sam Larsson en Arber Zeneli. De Scandinaviërs scoorden gezamenlijk sinds begin november slechts twee doelpunten.

Spitspositie Sparta

Volgens de Nooijer is de spitspositie bij Sparta ook niet goed bezet. Met Zakaria El Azzouzi (inmiddels terug naar Ajax), Mathias Pogba en Martin Pusic hebben meerdere centrumaanvallers de kans gehad van trainer Alex Pastoor. "Ze hebben zich misschien vergist in de spitspositie, want ze hebben niet echt een topscorer. Als je een spits hebt die er een x-aantal inschiet, ga je ook makkelijker voetballen. Pastoor zal zijn redenen hebben voor het stuivertje wisselen. Ze zullen echt wel vertrouwen van hem krijgen, maar dat moeten ze ook wel terugbetalen. Feit blijft dat als er een spits zou lopen die er elke week een inschiet, die niet gewisseld zal worden door de trainer."

De Nooijer kon het net wel makkelijk vinden op Het Kasteel. In het seizoen 1995/96 schoot hij er bijvoorbeeld zestien in voor de club uit Spangen. Het leverde hem een contract op bij SC Heerenveen. "In de winterstop van 1997/98 werd ik gebeld door voorzitter Riemer van der Velde. Hij wilde mij en mijn broer hebben. Hij hield zo'n goed verhaal, dat we naar Friesland zijn gegaan. Ik heb een halfjaar goed gevoetbald, maar raakte toen geblesseerd aan m'n knie. Bij Sparta had ik mijn kruisband afgescheurd en bij Heerenveen speelde daardoor kraakbeenproblemen op, vanwege slijtage. Gelukkig is het goed gekomen. Soms voetbal ik nog bij de amateurs op zondagmorgen, dan heb ik er gelukkig geen last meer van. Ik moet gewoon geen hele zware inspanningen doen."

Telstar

Waar het wel minder ging was bij Telstar. Begin dit seizoen zette De Nooijer zijn krabbel onder een contract bij de IJmuidenaren, maar begin februari werd bekendgemaakt dat de assistent-trainer zijn werkzaamheden per direct zou neerleggen. "Ik had er simpelweg geen zin meer in. Dat heb ik ook zo gezegd. Dat lag niet aan de club, maar puur aan mezelf. Dan reed ik vanuit Zeeland naar de club en dacht ik bij mezelf: is dit het nou? Ik woonde ook in Noord-Holland en reed dan aan het einde van de week weer terug. Als je het zelf niet meer ziet zitten, moet je eerlijk zijn. Ik mis het ook niet, dus is het een goede keus geweest. Maar het is zeker niet zo dat ik definitief vaarwel heb gezegd tegen de profwereld."

Sterker nog: De Nooijer heeft zich opgegeven voor de trainerscursus en gaat volgend seizoen ervaring op doen bij amateurclub Zeelandia. Misschien wel om ooit nog aan de slag te gaan bij Sparta of Heerenveen. Maar eerst nog een voorspelling voor morgenavond. "Heerenveen heeft iets goed te maken, dus ik denk dat zij winnen. Sparta zal net als eerdere wedstrijden een verdediging optrekken en hopen op een counter, want ze kunnen er erg snel uitkomen."