Alle hoop voor Ajax in plaats van Feyenoord

De maand april is begonnen. In Amsterdam moeten ze daar waarschijnlijk een zucht van opluchting door slaken, in Rotterdam wordt het tijd om op te passen. De afgelopen tien jaar pakte Ajax gemiddeld in april namelijk meer punten dan Feyenoord.

Gekeken is naar de wedstrijden in de Eredivisie in de afgelopen tien voetbalseizoenen. Feyenoord pakte in april in totaal 81 punten. Dat zijn er negentien minder dan Ajax, dat er 99 pakte. Gemiddeld zijn dat er 8.1 per maand, tegenover een gemiddelde van 9.9 per maand voor de Amsterdammers.