NEC nog steeds in het hart van Barreto: "Zou graag terugkeren"

“ Ik heb nog steeds een woning in Nijmegen”

We treffen Barreto na afloop van de verrassende 1-2 zege van Sampdoria op bezoek bij Internationale. Hij domineerde het middenveld, zoals NEC had voorzien toen de Nijmegenaren in 2004 diep in de buidel tastten voor zijn komst. Het waren de jaren van de exotische aanwinsten in Nijmegen. Van een portemonnee die voller leek dan ze uiteindelijk bleek te zijn. Zo kon het gebeuren dat NEC in de winter van 2004 plotseling een veelbelovende Paraguayaans international rijker was.

De drieënhalf Nijmeegse jaren die volgden zijn niet vergeten, zo blijkt. Onze Italiaanse vraag of we hem voor ELF Voetbal een aantal vragen mogen stellen wordt in vloeiend Nederlands en bevestigend beantwoord. "Dat kan zeker", zegt Barreto. "Het is inderdaad lang geleden dat ik uit Nederland vertrok, maar dat betekent niet dat ik het land achter me heb gelaten. Sterker, ik heb nog steeds een woning in Nijmegen en kom er nog regelmatig. Ik volg NEC nog steeds, op afstand. Op internet zoek ik altijd uitslagen en nieuwtjes op. Ik heb nog steeds een heel warm gevoel voor die club. Met Muslu Nalbantoglu heb ik nog altijd contact en mijn beste vriend woont ook nog steeds in Nijmegen. Ik zou graag vaker bij NEC gaan kijken, maar vanwege mijn eigen programma met Sampdoria is dat lastig."

Barreto bewaart warme herinneringen aan zijn periode bij NEC. "Ik heb daar een fantastische tijd gehad. Ik vind Nijmegen echt een leuke stad en sluit ook zeker niet uit dat ik er ooit weer zal voetballen." Voorlopig zal het zo'n vaart niet lopen. "Op dit moment heb ik nog een jaar te gaan bij Sampdoria maar zeg nooit nooit... Ik zou graag nog eens voor NEC spelen."





Italiaan

Of die wens ooit tot een hereniging zal leiden is nog maar de vraag. Nijmegen is niet Barreto's enige liefde. Vanuit NEC vertrok hij in 2007 naar Italië, waar hij inmiddels bij zijn vierde club bezig is. Reggina, Atalanta, Palermo en nu Sampdoria. In totaal heeft Barreto zo'n 270 Italiaanse wedstrijden in de benen. En ook Italië is inmiddels doorgedrongen tot zijn hart.

"Na al die jaren hier voel ik mij een Italiaan en in feite bén ik dat ook echt. Mijn opa is namelijk Italiaans en daardoor was ik al voordat ik naar NEC ging in het bezit van een Italiaans paspoort. De taal ging me hierdoor al snel goed af. Een voordeel natuurlijk. Ik woon hier nu alweer tien jaar met de familie en ook voor hen zal het niet eenvoudig zijn om een overgang te maken. Dat spreekt dus niet in het voordeel van een terugkeer naar NEC. Maar zoals ik al zei, je weet nooit wat er kan gebeuren."

Nieuwe generatie

Dat de liefdesverklaring aan NEC niet bestaat uit holle woorden blijkt als Barreto zelf begint over de nieuwe generatie talenten in De Goffert, met Ferdi Kadioglu als kroonprins. Hij wil ze adviseren om geen overhaaste stappen te nemen. "Ik zou ze vooral meegeven om eerst in Nederland op een constant niveau te komen. Zelf had ik er ook drie jaar in de Eredivisie voor nodig om te groeien, sterker en beter te worden. Het is lekker om in de Eredivisie te spelen, daar draait het vooral om het voetbal. Hier draait het veel meer om tactiek, zijn de media veel harder en ook de fans zitten er hier heel dicht op."

"Dit is trouwens precies waarvoor Sampdoria mij gehaald heeft. Als ervaren speler wordt van mij verwacht dat ik de jonge jongens begeleid. Dat werkt trouwens het best op het veld. Daden werken beter dan woorden. Of dat ook geldt voor een terugkeer naar NEC? Haha, die rol ligt me in ieder geval heel goed."