Ajax – AZ: Duel der rode kaarten

Zeven keer was een Ajacied de pineut, terwijl tot vijf keer toe een AZ-speler kon inrukken. Wedstrijdbepalend was de rode prent van januari 2008. Bij een 1-1 stand sloeg Demy de Zeeuw de bal van de doellijn. De middenvelder kreeg rood van scheidsrechter Luinge, waarna Ajax uitliep naar een 6-1 overwinning. Anderhalf jaar later verkaste De Zeeuw naar Amsterdam.



Opvallend is ook dat zeven van de twaalf rode kaarten gingen naar Oranje-internationals. Davids, De Zeeuw, Schaars, Ooijer, Van Rhijn, Veltman en El Ghazi speelden allen voor het Nederlands elftal. De rode prent van Van Rhijn had de meeste gevolgen. Bij een 1-2 voorsprong in 2013 haalde de rechtsback zijn latere ploeggenoot Nick Viergever neer. Met een man meer boog AZ de wedstrijd volledig om.



Ooijer, Pellè

In de nadagen van zijn carrière had André Ooijer zijn frustraties niet meer altijd onder controle. Zo ook in november 2010. In de 89e minuut zag hij de rode kaart na een vuile overtreding op Graziano Pellè. De Italiaan, toch al niet geliefd in Amsterdam, nam vier maanden later wraak. In Amsterdam stond hij koud drie minuten in het veld, toen hij hard door gleed op Dario Cvitanich en eveneens rood ontving.



Woensdag staan AZ en Ajax in Amsterdam weer tegenover elkaar. Van de twaalf spelers die in een onderling duel rood pakten, staat er waarschijnlijk niet één in de basis. Weliswaar staan Mattias Johansson en Joël Veltman nog onder contract bij respectievelijk AZ en Ajax, maar laatstgenoemde is geschorst en de Zweed zit voornamelijk op de bank.