Hoe is het met de WK-finalisten van 2010?

"Het was even wennen. En of het nou in de Jupiler League of in de Eredivisie is, het ging er voor mij om dat ik weer minuten ging maken en aan situaties gewend raakte. Het is voor mij een tijd geleden geweest, dat was het belangrijkste", zei hij tegen FOX. En tegen het AD: "Voor mij is dit natuurlijk een lager niveau dan ik gewend ben, maar voor de opbouw naar mijn rentree in het eerste van FC Utrecht was dit een prima optie. Ik voel me goed, na een uur zou ik eraf gaan en dat is gebeurd. Je komt in een wedstrijd als deze toch in bepaalde situaties die goed zijn om weer mee te maken. Bijvoorbeeld om de angst van je af te spelen. Al met al ben ik tevreden."



Braafheid kwam dit seizoen twee keer in actie voor FC Utrecht. Op 26 augustus raakte hij geblesseerd. Dat was in de wedstrijd tegen Vitesse. "Er was geen aanleiding zei de arts die me opereerde. Alles zag er sterk uit. Geen pees of spier versleten, geen ouderdom. Pech dus. Het is mijn eerste grote blessure uit mijn carrière, dus ik ben vooral mentaal getest de afgelopen 6,5 maand", vervolgde hij tegenover het AD.

Het verhaal van Braafheid is opmerkelijk. Hij speelde op het WK 2010 als voetballer van Celtic een kwartier mee in de WK-finale tegen Spanje. De huurling van Bayern München keerde na dat toernooi terug naar Beieren. Na onenigheid met Louis van Gaal werd hij uit de selectie gezet. Hij pakte zijn biezen en vertrok naar Hoffenheim. Daar kwam hij slechts 34 keer in actie in drie jaar tijd. De club verhuurde hem tussentijds aan FC Twente. Na twee jaar bij SS Lazio, één sterk seizoen en één teleurstellend, ging de inmiddels 33-jarige speler aan de slag bij FC Utrecht.



Opvallend: Braafheid kwam maandag tijdens het duel tussen Jong FC Utrecht en Jong Ajax John Heitinga tegen. De assistent-trainer van die ploeg stond net als de oud-international op het veld tijdens de WK-finale van 2010. Benieuwd waar de andere WK-finalisten van toen tegenwoordig te bewonderen zijn?