PSV stak barbecue aan tijdens Klassieker

PSV kon zondagmiddag rustig achteroverleunen voor de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. "Met de barbecue aan. We hebben een leuke, gezellige middag gehad", aldus Jeroen Zoet in gesprek met de NOS .

De champagne blijft nog even dicht. "Nee, er was geen drank", zei Zoet. "En als dat er wel zou zijn, dan zou ik het niet zeggen." Door de overwinning van Ajax op Feyenoord (2-1) mag PSV weer voorzichtig dromen van een nieuwe titel.



Jorrit Hendrix ziet kansen. "Het kan heel raar lopen, dat is al vaker gebeurd, dus waarom nu niet? We zitten in een flow", concludeert de middenvelder. PSV neemt het donderdagavond op tegen FC Twente.