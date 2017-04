"Nieuwe Kanté' in beeld bij United en Arsenal'

Leicester City moet een jaar na de verkoop van N'Golo Kanté ook afscheid nemen van zijn opvolger, zo meldt The Daily Mirror. Wilfred Ndidi kwam dit seizoen over van KRC Genk en maakt indruk bij The Foxes.

Arsenal had afgelopen zomer al interesse in Ndidi. Nu doen The Gunners een nieuwe poging om de Nigeriaanse verdedigende middenvelder over te nemen van Leicester. Ook Manchester United is in de race om het twintigjarige talent. Dankzij zijn slimme speelstijl en vele intercepties werd hij al snel vergeleken met N'Golo Kanté. De Fransman was vorig seizoen samen met Riyad Mahrez en Jamie Vardy een van de absolute revelaties van de Premier League. Het lijkt erop dat de ploeg van Craig Shakespeare binnenkort opnieuw op zoek moet naar een 'nieuwe Kanté'.