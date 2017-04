Mogelijk toch een Götze in 'Der Klassiker'

Mario Götze treedt zaterdag niet aan tegen zijn oud-werkgever Bayern München, zoals al een tijdje bekend is. De middenvelder, die afgelopen zomer terugkeerde naar Borussia Dortmund, kampt met een stofwisselingsstoornis en mist het seizoensslot. Toch speelt er zaterdag mogelijk een speler met 'Götze' achterop zijn tenue mee in 'Der Klassiker'.

Zijn naam? Felix Götze, het negentienjarige broertje van wereldkampioen Mario. In 2014 maakte Felix samen met Mario de veelbesproken overstap van Dortmund naar Bayern. Voor Mario werd naar verluidt €40 miljoen betaald. Felix stapte daarentegen gratis over, werd in de Beierse jeugdopleiding opgenomen en presteerde daar twee jaar lang uitstekend.

Al viermaal op de bank

Mario keerde afgelopen zomer gedesillusioneerd terug naar Dortmund, maar Felix bleef in München en speelde zich dit seizoen bij de Onder-19 in de kijker bij het eerste elftal, dat door hoofdtrainer Carlo Ancelotti wordt geleid. De Italiaan nam Felix in de eerste seizoenshelft al tweemaal op in de wedstrijdselectie, maar een Bundesliga-debuut bleef vooralsnog uit.

Afgelopen week zat Felix voor zijn derde en vierde keer op de bank bij de hoofdmacht. Het talent, dat in tegenstelling tot Mario voornamelijk als centrumverdediger opereert, zag vanuit de dug-out hoe Der Rekordmeister met 6-0 won van FC Augsburg en vervolgens dinsdag de tweede competitienederlaag van het seizoen leed op bezoek bij TGS Hoffenheim.

Geweldig debuut

Het resultaat tegen Hoffenheim was een teleurstelling, maar Felix zal vooral blij zijn met het vertrouwen van Ancelotti. Het zou natuurlijk geweldig zijn voor Felix en de gehele familie Götze als de tiener zaterdag zijn debuut maakt in de Bundesliga. In de Allianz Arena, in 'Der Klassiker' tegen Dortmund, de club waar hij vroeger speelde en waar zijn broer Mario faam verwierf en nog onder contract staat.