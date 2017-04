Oud-Ajacied Sana niet origineel met inslaan dug-out

Tobias Sana maakte zich afgelopen weekend niet populair bij zijn club Malmö. Hij sloeg in het duel met IFK Götenborg namelijk een dug-out kapot, boos als hij was nadat hij gewisseld werd. De oud-Ajacied speelde met zijn ploeg met 1-1 gelijk tegen de Zweedse club.





Dichter bij huis zijn ook diverse spelers of trainers geweest die niet met hun frustratie overweg konden. Robert Maaskant kon als trainer van NAC Breda op 11 april 2015 in de wedstrijd tegen FC Dordrecht zijn woede niet inhouden. Hij sloeg de ruit van de dug-out in.





Graziano Pellè, die toen nog bij Feyenoord speelde, was op 23 februari 2014 ook niet zo te spreken. Hij was laaiend toen zijn ploeg in de laatste minuut van de extra tijd tegen FC Twente nog de gelijkmaker moest incasseren. Gevolg: een trap tegen de dugout en de deur in De Grolsch Veste.





Dan is er nog Santiago Arias, die op 10 april 2016 in de wedstrijd tussen PSV en Willem II de rode kaart kreeg bij een stand van 0-0. Hij was zo gefrustreerd dat hij een ruit kapot sloeg.







Het meest bekende voorbeeld van de laatste jaren is misschien wel Erik Pieters. De verdediger sloeg op 18 januari 2013 tijdens de wedstrijd tussen PSV en PEC Zwolle een ruit kapot in de catacomben. Hij blesseerde daarbij overigens zijn hand.