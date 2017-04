Samenvatting: voormalig Feyenoord-beul verrast Bayern (1-0)

Andrej Kramaric is de gevierde man aan de kant van Hoffenheim. In de 21e minuut zorgde hij voor de winnende treffer van de wedstrijd. Vooral bij vele Feyenoord-fans zal zijn naam een belletje doen rinken. Wie is deze Kroaat ook alweer?



Feyenoord-beul

Inderdaad, Andrej Kramaric was op 23 oktober 2014 de plaaggeest van Feyenoord. Met een loepzuivere hattrick dompelde hij in dienst van HNK Rijeka de Rotterdammers in rouw. Eerder dat seizoen stond de spits al nadrukkelijk in de belangstelling van Feyenoord, maar kwam het niet tot een transfer. Martin van Geel koos destijds uiteindelijk voor Colin Kazim-Richards als nieuwe nummer negen. Het bleek geen succes.





Kramaric legt vanaf de stip aan voor de 3-1 tegen Feyenoord



Leicester

Met een ongekend doelpuntengemiddelde op zak nam hij afscheid van Rijeka. In de winter van 2015 verdiende hij een transfer naar Leicester City. Helaas werd het avontuur bij The Foxes voor hem niet wat het voor N'Golo Kanté en Robert Huth wel werd. In zijn eerste paar maanden bij de club stond hij vaak aan de aftrap, maar wist hij niet te overtuigen. Twee doelpunten in dertien duels waren niet genoeg om zijn basisplaats te behouden. In de winter van het magische seizoen voor Leicester werd hij voor een half jaar verhuurd aan Hoffenheim.



Bundesliga

In zijn eerste periode bij Hoffenheim maakte Kramaric een goede indruk. Hij werd definitief overgenomen van Leicester en tekende een contract in Duitsland tot de zomer van 2020. De Duitse competitie ligt hem duidelijk beter dan het Engelse voetbalgeweld. Tot zover heeft hij met negentien doelpunten in 44 wedstrijden prima cijfers in het shirt van Hoffenheim. Vooral dit seizoen deelt de 25-jarige spits mee in het succes en staat hij op elf treffers. Zijn goal tegen Bayern is ongetwijfeld een van de belangrijkste doelpunten tot nu toe. Hoffenheim blijft dankzij de verrassende overwinning stevig op de derde plaats in de Bundesliga.



De samenvatting van de wedstrijd:



Hoffenheim 1-0 Bayern Munich All Goals... door jaredpeele