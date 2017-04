Samenvatting: herboren Immobile schiet Lazio naar finale

Ciro Immobile was net als in de eerste halve finalewedstrijd trefzeker voor SS Lazio. De spits met een van de mooiste voetbalnamen in Europa zette Lazio in de tweede helft op voorsprong en bezorgde zo zijn ploeg een tweede belangrijke uitgoal. De 27-jarige spits verkeert in de vorm van zijn leven en heeft zich helemaal herpakt na een mindere periode.



Doorbraak

Ooit speelde Immobile in de jeugdopleiding van Juventus en kwam hij zelfs tot vijf optredens in het eerste elftal. Tot een echte doorbraak kwam het echter niet. Een periode op huurbasis bij Pescara bood uitkomst. Immobile scoorde liefst 28 keer in 37 wedstrijden en kon rekenen op interesse van verschillende clubs uit de Serie A.



Laatbloeier

Genoa nam hem uiteindelijk voor een bedrag van ruim vier miljoen over van Juventus. De beloofde doelpunten bleven echter uit en na slechts vijf doelpunten kon de spits alweer vertrekken. Met een fors verlies werd hij doorverkocht aan Torino, waar het voor Immobile eindelijk liep in de Serie A. Immobile was inmiddels 24 jaar oud toen hij voor het eerst een goed seizoen speelde op het hoogste niveau in Italië. Bij Torino kwam hij tot 22 doelpunten in zijn eerste seizoen.



Duits drama

Zijn goede prestaties bij Torino bleven niet onopgemerkt bij Jürgen Klopp. De Duitse oefenmeester haalde hem uiteindelijk als grote naam naar Borussia Dortmund, waar hij de concurrentie zou moeten aangaan met Pierre-Emerick Aubameyang. Zijn concurrent uit Gabon groeide uit tot een van de beste spitsen van de wereld, terwijl Immobile zelf vaak op de bank plaats moest nemen. Slechts tien keer kwam hij tot scoren voor de Duitsers.





Zijn periode bij Dortmund draaide uit op een fiasco



Na uitstapjes bij Sevilla en opnieuw Torino maakte hij afgelopen zomer de overstap naar SS Lazio. Dit seizoen laat hij eindelijk de Immobile van weleer zien en scoort hij de ene na de andere goal. Inmiddels staat de teller in de Serie A op achttien treffers en is hij ook in de beker ontzettend belangrijk met drie doelpunten in vier wedstrijden. Ook in de tweede halve finale tegen AS Roma stond zijn naam op het scorebord. Er blijft voor Immobile slechts één uitdaging over in de beker: scoren in de finale.



De samenvatting van de wedstrijd:



All Goals & highlights HD - AS Roma 3-2 Lazio... door brilche