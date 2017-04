Werk aan de winkel voor Marc Overmars

Een goede speler aantrekken is één kwaliteit, hem vervolgens behouden een andere. Marc Overmars zal aan de bak moeten om een aantal spelers te verleiden tot een langer verblijf bij Ajax. Onder hen: André Onana.

De Kameroense doelman beschikt over een contract tot de zomer van 2018. Onder voorwaarden die volgens zijn zaakwaarnemer sterk aan verbetering toe zijn. Een eerste aanbod voor contractverlenging heeft inmiddels plaatsgevonden, maar volgens zaakwaarnemer Albert Botines zal Overmars vrijgeviger moeten zijn wil Onana instemmen met een nieuw dienstverband.

"Het was een slecht eerste bod", zegt Botines in gesprek met De Telegraaf. Maar Overmars krijgt een nieuwe kans. "Een club biedt nooit direct het bedrag dat ze kunnen betalen. Marc Overmars was sneller en slimmer dan andere technisch directeuren toen hij André bij Barcelona wist los te weken. Maar nu is hij vrij laat met onderhandelen begonnen, pas drie weken geleden."

Volgens de zaakwaarnemer koos Onana in 2015 bewust voor Ajax om zich in Amsterdam verder te ontwikkelen. De keeper weet echter ook wat zijn voorganger Jasper Cillessen en Krul verdienden en hoopt dat hij bij zijn nieuwe contract dichter in de buurt van die twee komt:

Volgens zijn zaakwaarnemer weet Onana wat zijn voorgangers Jasper Cillessen en Tim Krul verdienden en is hij niet van plan genoegen te nemen met veel minder. "De volgende keer dat we met Overmars aan tafel zitten, zullen we een tegenbod doen. Als Ajax een inspanning doet om André te houden, dan lukt dat. Maar als dit slechte gevoel blijft, dan niet."

Contractduur

Er ligt meer werk op het bureau van Overmars. Negen spelers, onder wie vier basisspelers, beschikken over contracten die over een jaar ten einde lopen. Met hen zal de directeur voetbalzaken om de tafel willen om de toekomst te bespreken. Twee spelers (Diederik Boer en Bertrand Traoré, die laatste gehuurd van Chelsea) liggen zelfs nog maar een paar maanden vast in Amsterdam.