Wie is Ajax-target Sierra en waarom wil Bosz hem hebben?

“ Zou Bosz in hem een Sinkgraven 2.0 zien?”

Paspoort:

Naam: Jordan Sierra

Leeftijd: 19

Club: Delfin SC

Lengte: 1,67 meter

Debuut: 3 augustus 2014 (tegen LDU Quito, 0-2 winst)

Voorkeursbeen: rechts



Davinson Sánchez en Mateo Cassierra zijn twee eerdere Zuid-Amerikaanse projecten van trainer Peter Bosz, die zeker over die eerstgenoemde zeer tevreden is. De voetbalvelden in Colombia, Ecuador en omstreken worden daarom secuur uitgekamd door de scouts: een groot talent dat voor relatief weinig geld kan worden gekocht lijkt een garantie op (handels)succes.



De middenvelder in dienst van Delfin is negentien jaar oud, tien dagen jonger dan Cassierra. Volgens de scouts staat hij bekend als een multifunctionele middenvelder: niet alleen kan hij de 'Sergio Busguets-rol' op het middenveld vervullen, ook kan hij ideaal als linkerverdediger of zelfs als hangende vleugelaanvaller opgesteld worden. Zou Bosz in hem een Sinkgraven 2.0 zien?



Het feit dat ook Manchester City interesse in hem heeft, is daarom ook geen toeval. Manager Pep Guadiola speelde eerder in zijn loopbaan ook structureel met multifunctionele backs. Daniel Alves, Jordi Alba, David Alaba en Philip Lahm konden allen bijvoobeeld veel meer dan alleen verdedigen.



Voetbalbroers

In eigen land zijn ze maar al te goed doordrongen van de potentie van Sierra. Hij debuteerde al voor het nationale team van Ecuador, verder maakte hij zijn wedstrijden vooral vol voor Ecuador onder twintig. Ook twee broers van hem zijn (prof)voetballer: Jefferson Sierra is zijn ploeggenoot bij Delfin, Jerson Sierra speelt voor Manta FC.



Zelf lijkt Sierra, in dit geval uiteraard het Ajax-target, in elk geval wel open te staan te voor een overgang naar Europa. Hoewel de voorzitter van Delfin elke overgang recent nog openlijk weigerde, liggen er volgens de zaakwaarnemer van Sierra kansen. Na het WK onder 20 jaar in mei 2017 én met het juiste doorverkooppercentage, 'zou een transfer tot de mogelijkheden behoren'. Wie komt er eerder, Ajax of Manchester City?