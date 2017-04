Het tragische verhaal van De Koning en de Eredivisie

Hij is een van de meest familiaire mensen uit de voetballerij: Hans de Koning . Tijdens zijn hele loopbaan als coach snakte de oefenmeester naar de Eredivisie . Maar eenmaal op dat podium ging het gruwelijk mis. Voor het eerst (!) in zijn trainersloopbaan maakte hij zijn contract niet vol. Zijn bijzondere verhaal.

“ Ik wil geen tweede Joop Zoetemelk worden.”

De Koning had dinsdag 5 april zijn 57e verjaardag ongetwijfeld anders voorgesteld. De coach wist voor het seizoen ook wel dat hij op zijn verjaardag niet mee zou dingen naar de play-offs om Europees voetbal. "Maar Go Ahead Eagles is wel Eredivisie-waardig en kan zich zeker handhaven", verzekerde hij daarom. Maar van een felle degradatiestrijd is op zijn feestje geen sprake meer. Hij zit thuis. Ontslagen.

Zonde, want misschien genoot De Koning van iedereen in Deventer nog wel het meest van de Eredivisie. Tot vier keer (!) toe liep de oefenmeester promotie op een haar na mis met zijn clubs. Hoewel iedere BVO in de Jupiler League met de oefenmeester wegliep, bleef hij maar verbonden aan de Eerste Divisie. Promoveren lukte telkens nét niet, een Eredivisie-club kwam er niet. "Ik zei al eens: 'Ik wil geen tweede Joop Zoetemelk worden'", sprak hij huilend na de promotie met Go Ahead Eagles. "Maar Joop won ook één keer de Tour de France. Vandaag was mijn Alpe d'Huez."

Tranen

Aan de tranen van De Koning ging een bijzonder verhaal vooraf. Elke club waar hij werkte in de Jupiler League was men tevreden over de coach. Sterker nog: hij werd nergens ontslagen en stapte ook niet één keer op. In 2006 was hij met FC Oss dichtbij een ultieme verrassing én promotie naar de Eredivisie. Het ging uiteindelijk net mis. Zes jaar later promoveerde hij nét niet met Helmond Sport, door een gemiste penalty tegen VVV Venlo. Hij was wederom dichtbij.

Met FC Volendam werd op krankzinnige wijze de titel aan sc Cambuur gelaten in 2013, waarna het ook in de play-offs niet meer lukte. Twee seizoenen later ging het met Het andere oranje wederom mis. De Graafschap bleek in de nacompetitie te sterk. Toen hij halverwege 2016 bij Go Ahead Eagles tekende had hij zich opnieuw ingesteld om het te proberen. Uit een penibele situatie richtte de coach zich op met de ploeg uit Deventer. Met enorme overmacht werd De Graafschap nu wél verslagen door de mannen van De Koning. Eindelijk de Eredivisie voor De Koning. Toch?



Eindelijk was het feest voor De Koning daar. Maar moest hij uiteindelijk wel blij zijn met die stap?

In de laatste weken voor promotie met Kowet was De Koning enorm bijgelovig geworden. Hij droeg wekenlang dezelfde onderbroek, wel gewassen, en schreef alleen nog maar met één en dezelfde pen. Gekregen van een goede vriendin van hem, die vertelde dat 'die geluk zou brengen'. Maar met diezelfde pen had hij nog geen nieuw contract getekend in Deventer. Go Ahead Eagles promoveerde, het contract van De Koning liep af. Gelukkig voor de oefenmeester hield de club woord en mocht de trainer bijtekenen. "Desnoods op een bierviltje", lachte hij. In alles drong de drang naar de Eredivisie door.

Eredivisie

Maar met het tekenen van zijn contract bij zijn allereerste Eredivisie-club, bestempelde hij ook zijn ondergang. Kon hij in de Jupiler League tamelijk ongemerkt degraderen met FC Oss, stonden nu opeens alle schijnwerpers op Go Ahead én De Koning. De financiële belangen namen toe. Hoewel de coach zelf rustig en beschaafd bleef, werd zijn eenmalige avontuur in de Eredivisie uiteindelijk geen succes. De Koning moest na acht maanden het veld ruimen toen zijn ploeg op de laatste plaats stond. Voor het eerst in de Eredivisie, voor het eerst voortijdig weg bij een club.

Op zijn 57e verjaardag zal hij ongetwijfeld nog even terugdenken aan zijn laatste maanden als coach. Zijn carrière beschouwend, met een stuk taart in zijn handen en enkele felgekleurde slingers aan de muur, zal hij waarschijnlijk tot maar één conclusie komen. Die Jupiler League waar hij vier keer geprobeerd heeft uit te komen, iets dat de vijfde keer pas lukte, is zo'n gekke competitie nog niet.

De kans dat hij op termijn terugkeert op het tweede niveau van Nederland, dat op zijn lijf lijkt geschreven, is dan ook groot. Mocht de 'eerlijkste trainer van Nederland' voor die tijd geen nieuwe job vinden, dan is hij waarschijnlijk te vinden in het bedrijf van zijn broer Perry. Meubelmaker in Sliedrecht. "Mocht er in de voetballerij niets komen, dan is de kans groot dat ik hem ga helpen in de meubelboulevard", vertelde hij.

Toch is het te hopen dat De Koning, met zijn unieke karakter, snel een nieuwe club vindt. Dat hij na het uitblazen van zijn 57 kaarsjes voor de voetballerij behouden blijft. Uiteraard wel in de Jupiler League.



Zelfs als er een schoen naar zijn hoofd wordt gegooid, blijft De Koning vriendelijk.