Verhoek terug uit India: "Kinderen hebben er alleen een glimlach"

“ Het onderling respect is in India veel groter”

"Mijn tijd in India was fantastisch om mee te maken", blikt Verhoek in gesprek met ELF Voetbal terug op zijn periode in Azië. Eind 2015 speelde hij drie maanden - zo lang duurt de competitie - in de Indiase Super League. FC Pune City was zijn werkgever. Een club uit een stad met ruim drie miljoen inwoners. "Een totaal andere wereld. Hoe de mensen daar leven, ongelofelijk. Kinderen hebben soms bijna niets. Misschien een stuk touw om mee te spelen. Maar toch een glimlach op het gezicht. Dat zet je wel even met beide benen op de grond. Het is zo anders dan in Nederland, waar kinderen Playstations hebben en nog niet tevreden zijn."



Verhoek ervoer hoe de omgang met voetballers in India totaal anders gaat dan in Nederland. "Het onderling respect is veel groter. Als profvoetballer ben je hier al snel een arrogante klootzak. In India werkt dat anders. Er is waardering. Terwijl het voetbal er echt wel leeft. Na cricket en hockey is het de grootste sport. We speelden in stadions met 100 duizend plekken, waarvan er 80 duizend al twee uur voor de wedstrijd bezet waren. Niet normaal, wat een herrie."



Grote namen

Bij FC Pune City werkte Verhoek met een aantal grote namen. "Ik zat in de kleedkamer met jongens als Tuncay en Adrian Mutu. Trainer was David Platt. Dat zijn geen kinderachtige jongens." Het verblijf van de vleugelspeler in India bleef beperkt tot één seizoen. Trainer Platt vertrok en zijn Spaanse opvolger zag het niet zitten in Verhoek. Sindsdien is de geboren Leidschendammer clubloos. Aan een einde van zijn carrière wil hij nog niet denken. "Nee, ik ben zeker nog niet gestopt. Berichten dat ik bij DHC Delft in de Hoofdklasse zou gaan spelen, kloppen niet. Ik hoop nog op een club in het profvoetbal, maar op het moment speelt er niets concreet."



Vijf Eredivisie-duels staan woensdagavond op het programma. Wesley Verhoek staat niet op het veld. Vanuit zijn woonkamer gaat hij kijken naar Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. Twee van zijn oude ploegen. Met name op zijn periode in Rotterdam is hij trots. "Dat was een hele leerzame periode. Ik heb er altijd genoten. Dat ik niet altijd speelde, is vooral aan mezelf te wijten. Ik heb het de trainer niet moeilijk genoeg kunnen maken. Ronald Koeman was daar heel helder in. Eerlijk en direct. Een duidelijkere trainer is er niet. Ik ben vooral trots dat ik voor Feyenoord, in mijn ogen de grootste club van Nederland, heb gespeeld."



Eagles

Na tweeënhalf jaar was Verhoeks situatie in Rotterdam uitzichtloos. Een verhuurperiode bij Go Ahead Eagles bood in januari 2015 uitkomst. Verhoek: "Een hele leuke streekclub, waar veel goede mensen werken. Met voorzitter Edwin Lugt heb ik nog regelmatig contact. Bijzonder was de wedstrijd Feyenoord-Eagles in die periode. Het was mooi hoe het publiek me onthaalde. Helaas duurde mijn wedstrijd maar twintig minuten, omdat Glynor Plet de bal hard in mijn gezicht schoot. Van de rest van de middag (Eagles won met 0-1, red.) kreeg ik dan ook niet veel mee."



Verhoek gaat de ontknoping van de Eredivisie op de voet volgen. Er staat veel op het spel voor de twee laatste Nederlandse clubs waarvan hij het shirt droeg. "Ik hoop natuurlijk dat Feyenoord kampioen wordt. En dat Eagles erin blijft. Woensdag gaat Feyenoord gewoon winnen. Mijn voorspelling? 3-0."



Wesley Verhoek en Elvis Manu. Twee vleugelspelers die speelden voor Feyenoord én Go Ahead Eagles.