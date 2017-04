Waarom Donovan Slijngard (bijna) niets te klagen heeft in Litouwen

“ Een langere rol bij Ajax zat er jammer genoeg niet in, maar desondanks blijf ik een Ajacied”

De temperatuur is inmiddels vrij aangenaam in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, gelegen in het zuidoosten van de Baltische staat. Op dit moment is het overdag gemiddeld zo'n elf graden celsius, zo aan het begin van de lente. Donovan Slijngard is er blij mee. Hij maakte ook al andere, koudere, tijden mee. Tijden waarin je liever niet het huis uit wil.



"Zo koud, niet normaal. Ik weet nog dat ik na mijn eerste maanden bij Zalgiris Vilnius voor even in Nederland was, want het seizoen duurt van maart tot november. We hebben in december vrij en in januari start de voorbereiding weer. Ik dacht met kerst: laat ik kijken wat de temperatuur is in Vilnius. Ik keek op de weer-app en schrok me kapot: -23 graden! Dat hadden ze iets eerder mogen zeggen, haha. Voor mijn transfer wist ik al dat het best koud kon worden in Oost-Europa, maar niet zo koud!"



PRIJZENKAST

Inmiddels heeft Slijngard zijn garderobe erop ingericht. Hij woont sinds de zomer van 2015, toen hij transfervrij van SC Cambuur naar Vilnius vertrok, in een appartementencomplex waar meerdere buitenlandse spelers van Zalgiris Vilnius wonen. Zalgiris Vilnius is bekendste en meest succesvolle club van Litouwen, vertelt de Amsterdammer. De club werd vier jaar op rij kampioen, won zes keer op rij de beker en vijf keer op rij de Supercup, de meest recente Supercup eind februari. En Zalgiris staat inmiddels weer aan kop in A Lyga, de hoogste competitie in Litouwen met acht teams.



Slijngard maakte twee landstitels, twee nationale bekers en twee Supercups mee. "Ik heb nu in bijna twee jaar meer prijzen gewonnen dan in al mijn jaren hiervoor in Nederland. Het is mooi om ook eens aan de winnende kant te zitten. Oké, het niveau is hier niet zo hoog als in Nederland of andere Europese landen, maar in Litouwen is Zalgiris absolute top. We spelen elk jaar Europees voetbal, zelfs met uitzicht op de Champions League. Helaas werden we dit jaar in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Astana uit Kazachstan. Zij maakten de beslissende goal in de extra tijd. Iedereen hier droomt van de groepsfase van de Champions League. Dat is nu nog een droom."







POPULARITEIT

In de jaren '90 speelde Zalgiris nog Europees tegen PSV (UEFA Cup) en Feyenoord (Europacup II). Geen van de vier duels werd gewonnen. Nee, internationaal gezien telt Litouwen niet mee, merkt ook Slijngard. De nationale ploeg bezet op dit moment plaats 107 op de FIFA Ranking en wist zich nog nooit te plaatsen voor een eindtoernooi. De bekendste (ex-)voetballers uit Litouwen zijn, voor velen, Edgaras Jankauskas (nu bondscoach van Litouwen) en recordinternational Andrius Skerla (ex-PSV).



Voetbal leeft ook niet echt in de Baltische staat met 2,9 miljoen inwoners en omringd door Letland (noorden), Wit-Rusland (oosten), Polen (zuiden), de Russische exclave Kalinigrad (zuiden) en de Oostzee (westen). "Litouwen is veel meer een basketballand dan een voetballand. De basketballers zijn hier de supersterren. Zij tellen internationaal gezien ook echt mee. De basketbalwedstrijden trekken wekelijks zo'n twintigduizend man. Bij onze thuiswedstrijden zitten er hooguit vijfduizend. En bij uitwedstrijden word je niet altijd vrolijk van de ambiance. Soms moet je bij wijze van spreken de koeien nog van het veld jagen. Dan staat er bijna niemand. En als het dan ook nog zo koud is… Maar gelukkig hebben sommige clubs overdekte velden, in van die grote hallen, zoals ook Ajax tegenwoordig heeft. Als het weer dan echt slecht is spelen we indoor. Apart, maar lekker warm."



SOVJET-SFEER

Word jij inmiddels al herkend als de linksback van Zalgiris?

"Soms, maar ik hoef niet constant handtekeningen te zetten als ik een keer door Vilnius loop. Maar als er voetbalfans rondlopen zien zij mij wel gelijk, met mijn uiterlijk val ik wel op tussen Litouwers."



Je woont nu zo'n anderhalf jaar in Vilnius. Bevalt het leven daar ook buiten de voetbalclub?

"Jazeker, Litouwen en zeker Vilnius blijken veel meer Europees georiënteerd dan ik vooraf had gedacht. Ze hebben hier ook alle winkels die je in Amsterdam tegenkomt, zoals H&M en Zara. Ik had voor mijn komst bij Litouwen meer associaties met de Sovjet-Unie. Grauw, grijs en een sombere stemming. Maar dat blijkt echt niet zo te zijn. Hoewel, wanneer je buiten Vilnius komt zie je wel meer die Sovjet-sfeer. Maar de mensen in Vilnius, die ik meemaak, zijn heel open en vriendelijk. Ze staan open voor alle culturen. Dat was wel een punt waarover ik voor mijn transfer nadacht. Je zit hier dicht bij Rusland en vanuit daar hoor je veel verhalen over racisme. Hier is 0,0 racisme, merk ik."







Hoe ben jij eigenlijk in Litouwen terechtgekomen?

"Toen ik nog bij SC Cambuur speelde was Vytautas Andriuskevicius uit Litouwen mijn teamgenoot. Via hem meldde iemand van Zalgiris zich bij mij. Mijn contract in Leeuwarden liep af. Ze vroegen of ik misschien interesse had om die kant op te komen. Nou, daar heb ik even goed over nagedacht. Ik had eigenlijk geen idee wat ik kon verwachten van Litouwen. Ik heb me toen wat meer verdiept in het land en de club. Ik vond het toch wel een interessant avontuur. Ook doordat de mensen van Zalgiris direct hun vertrouwen in mij uitspraken. Ze zeiden dat ik een basisspeler zou worden als linksback."



En inmiddels ben je van een vaste waarde ook uitgegroeid tot een van de vice-aanvoerders, hè?

"Ja, dit seizoen heb ik de band al een keer gedragen. Ik was de eerste buitenlandse aanvoerder ooit bij Zalgiris. De trainer is erg te spreken over mij. Ook vanwege mijn ervaring. Ik spreek inmiddels al een paar woorden Litouws. Vooral voetbaltermen en woorden als goedemorgen en tot ziens. In de kleedkamer wordt over het algemeen Engels gesproken. Ook door de trainer. Er zijn meer buitenlandse jongens, zoals een Kroaat, Braziliaan, Serviër en Afrikanen. Ik ga buiten het voetbal veel met hen om. We zitten in hetzelfde schuitje, in het buitenland. We carpoolen naar de trainingen en de wedstrijden en buiten het voetbal gaan we vaak samen iets eten of naar de film. De laatste keer zijn we naar de nieuwe Power Rangers-film gegaan."



AJACIED

Zijn vriendin is inmiddels ook gewend aan het leven in Litouwen. "Ze is op dit moment weer even in Nederland omdat ze onlangs voor de tweede keer is bevallen. We hebben opnieuw een zoon gekregen. We hebben er al een van anderhalf jaar. Binnenkort komt ze met de jongens weer deze kant op. Ik heb ook nog een dochter van zes uit een eerdere relatie. Nu zit ik dus even alleen in Vilnius, maar mijn familie en vrienden komen geregeld over. Het is ook maar twee uur vliegen."



Heb je nog veel contact met voormalig teamgenoten van Ajax, Sparta Rotterdam of SC Cambuur?

"Een aantal jongens spreek ik nog wel. Rydell Poepon bijvoorbeeld. Hij speelt nu in Turkije. Rydell is een van mijn beste vrienden. We spreken elkaar bijna elke dag. Als het niet via WhatsApp is dan wel via onze headset als we Pro Evolution Soccer spelen, haha. Het lijkt dan net alsof we naast elkaar zitten. Dat soort momenten, waarop je met elkaar babbelt en lacht, helpt je soms wel door eenzame momenten. Verder spreek ik soms nog met Kenneth Vermeer, Tonny Vilhena, Cendrino Misidjan van VVV-Venlo en Iliass Bel Hassani."







Heb je de Feyenoorders nog gesproken na de laatste Klassieker?

"Nee, ik heb ze maar even met rust gelaten, haha. Het was geen tijd om even te plagen. Ajax blijft, samen met Sparta Rotterdam, namelijk mijn club. Ik heb bij Ajax de jeugdopleiding doorlopen en mijn debuut gemaakt onder Adrie Koster, in de play-offs tegen FC Twente. Het bleef bij die ene wedstrijd. Helaas. Toch blijf ik heel trots op het feit dat ik na al die jaren in de jeugd het eerste heb gehaald. Een langere rol bij Ajax zat er jammer genoeg niet in, maar desondanks blijf ik een Ajacied en Amsterdammer. Ik zie Ajax nog wel kampioen worden, maar Feyenoord heeft de beste papieren."



Zien we jou als voetballer nog terug in Nederland of bouw je de prijzenkast verder uit in Litouwen?

"Ik zit voorlopig nog wel op mijn plek bij Zalgiris Vilnius. Ik voel me hier gewaardeerd. Ik heb mijn contract met twee jaar verlengd. En als het in dit tempo doorgaat heb ik wel een nieuwe prijzenkast nodig, haha. Nee, ik heb niets te klagen. Zeker nu de zon hier weer schijnt en de temperatuur stijgt."