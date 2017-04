Anderhalf jaar Caanen: 29 spelers, achttien nationaliteiten

Darije Kalezic had het al voorspeld: de trainer die tot vorig jaar eindverantwoordelijke was in Limburg presenteerde 23 redenen waarom Caanen ongeschikt was voor de functie van technisch directeur. Toch stelde Roda JC hem in oktober 2015 aan. Verrassend of niet: aan het dienstverband van Kalezic kwam eind vorig seizoen ten einde. Caanen stelde Yannis Anastasiou aan als opvolger.

De nieuwe trainer van Roda JC werd door Caanen overladen aan spelers. Enige balans in het elftal van de Limburgers aanbrengen leek voor de coach onmogelijk. Nadat hij een elftal nieuwe spelers in de zomer kreeg aangeboden, kwamen er in de winter bijna nog een keer zo veel bij. In de afgelopen winterstop ging het voor Caanen goed mis: slechts één van al die aankopen in januari stond de laatste wedstrijd van Roda JC in de basis. Slechts één van hen was een beetje succesvol.

In totaal 29 spelers gehaald: van wie je bij zes kunt stellen dat ze enigszins geslaagd zijn. Vijf spelers zijn twijfelachtig en van alle andere spelers die naar Kerkrade zijn gehaald kun je stellen dat ze niets aan Roda JC hebben toegevoegd. Caanen bracht de Limburgers een vreemdelingenlegioen, waarin het voor trainer Anastasiou bijna onmogelijk werken was en met wie de supporters geen enkele binding hebben. Ook het sportieve succes bleef in alle opzichten uit.

Caanen haalde spelers met bijna alle mogelijke denkbare nationaliteiten binnen: België, Togo, Turkije, Slovenië, Bosnië, Spanje, Frankrijk, Nigeria, Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Wales, Duitsland, Denemarken, Nederland, Suriname, Kazachstan en Zweden. Aan Anastasiou de taak om de taal van het voetbal met ze te spreken. Ook met het vertrek van Caanan wordt dan een moeilijke opgave. Handhaving is niet onmogelijk, maar wel een extreem zware taak. Met of zonder Caanen.

In het rood de spelers die al zijn vertrokken bij Roda JC.