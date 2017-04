De ranglijst bewijst: kunstgras is competitievervalsing

Met een klein budget handhaven in de Eredivisie? De beste investering: kunstgras. En dan niet alleen vanuit financiële overwegingen, maar met name vanwege het thuisvoordeel. Kunstgras levert punten op.

Bestudering van de ranglijst leert dat clubs met een artificiële ondergrond een aanzienlijk groter thuisvoordeel hebben dan clubs met natuurgras in het stadion. De twaalf clubs met natuurgras veroverden gemiddeld 55 procent van hun punten in thuiswedstrijden: het bekende thuisvoordeel. Wat minder bekend is: het enorme verschil in thuisvoordeel ten faveure van clubs die de natuurlijke sprieten lieten vervangen. Zij hengelden liefst 65 (!) procent van hun punten in eigen huis binnen.

Positie Club Punten Percentage punten uit thuisduels Kunstgras 1. Feyenoord 69 55% Nee 2. Ajax 66 53% Nee 3. PSV 64 52% Nee 4. FC Utrecht 50 48% Nee 5. Vitesse 42 55% Nee 6. AZ 42 48% Nee 7. FC Twente 41 59% Nee 8. sc Heerenveen 40 65% Nee 9. Heracles Almelo 34 71% Ja 10. Willem II 33 52% Nee 11. PEC Zwolle 31 52% Ja 12. FC Groningen 30 53% Nee 13. Sparta Rotterdam 28 68% Ja 14. NEC 28 67% Nee 15. Excelsior 25 68% Ja 16. ADO Den Haag 25 68% Ja 17. Go Ahead Eagles 23 57% Nee 18. Roda JC 23 60% Ja



Leg kunstgras aan en de kans om thuiswedstrijden te winnen groeit. Die tip is met name interessant voor FC Utrecht en AZ, twee clubs die beide minder dan de helft van hun punten op eigen bodem binnenhaalden. Heracles Almelo spant de kroon als het aankomt op thuisvoordeel: 71 procent van de verzamelde punten werden gewonnen in het Polman Stadion. Het roept de vraag op: Hoe zou de titelstrijd eruitgezien hebben als Feyenoord, Ajax of PSV kunstgras had laten aanleggen?