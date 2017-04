Vertrouwen terug in Rotterdam: zijn de rollen nu omgedraaid?

Zowel Ajax als Feyenoord heeft in de strijd om het kampioenschap geen fout gemaakt. In een moeizaam duel tegen AZ boekte Ajax uiteindelijk nog een ruime 4-1 zege. In Rotterdam walste koploper Feyenoord over Go Ahead Eagles heen: 8-0. Nadat Ajax de grote winnaar was van het afgelopen weekend, zijn de rollen nu misschien wel omgedraaid.

Feyenoord na zondag

Feyenoord hield een flinke kater over aan de Klassieker van afgelopen zondag. Met een voorsprong van zes punten en bovenal veel vertrouwen vertrokken de Rotterdammers richting de aartsrivaal, maar ze kwamen van een koude kermis thuis. Niet alleen het resultaat viel tegen, Nicolai Jorgensen en Rick Karsdorp vielen ook nog eens geblesseerd uit. Onduidelijk bleef hoe lang Feyenoord de sterkhouders zou moeten missen. Tel hier de blessures van Terence Kongolo, Eljero Elia en Bilal Basacikoglu en de schorsing van Tonny Vilhena bij op en duidelijk werd dat de koploper nog een zware eindfase tegemoet zou gaan.

Feyenoord nu

Giovanni van Bronckhorst zei het al: Feyenoord heeft dit seizoen vaker bewezen goed te kunnen reageren na een nederlaag. Dat was tegen Go Ahead Eagles niet anders. De Rotterdammers domineerden vanaf minuut één, met als resultaat de grootste overwinning van dit seizoen. Meer goed nieuws is dat Vilhena zondag weer terugkeert in de basis. Wie van de geblesseerde spelers er wel en niet mee kunnen doen is nog niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat het vertrouwen in De Kuip weer terug is. En dat kan veel waard zijn in de laatste wedstrijden van de competitie.

Ajax na zondag

Het geloof in het kampioenschap keerde zondag terug in de Arena, nadat koploper Feyenoord tegen Ajax 90 minuten weinig in te brengen had. Drie punten was het verschil nog maar en dus was er weer van alles mogelijk. Het wegvallen van topscorer Kasper Dolberg en Amin Younes was een tegenvaller, maar de selectie van Peter Bosz leek dit goed op te kunnen vangen. Aan Ajax nu de taak om alles te blijven winnen, dan zou Feyenoord misschien wel punten verspelen.

Ajax nu

Een sterk slotoffensief zorgde ervoor dat Ajax een moeizame wedstrijd alsnog met ruime cijfers wist te winnen. Het verschil met Feyenoord blijft drie punten, maar het is er voor de Amsterdammers niet gemakkelijker op geworden. In de rust viel aanvoerder en sterkhouder Davy Klaassen geblesseerd uit. Onduidelijk is hoe lang Peter Bosz hem moet missen. Terwijl Ajax blijft wachten op puntverlies in Rotterdam, heeft de ploeg zelf nog een loodzwaar programma, met onder andere de belangrijke uitwedstrijd tegen PSV.