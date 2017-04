Sevilla in de rol van eeuwige subtopper

In 2006 brak voor Sevilla een succesvolle periode aan. De club won voor het eerst in de historie de UEFA Cup en herhaalde dat kunstje een jaar later nog eens. Ook de afgelopen drie jaar was de prijs, inmiddels de Europa League geheten, voor de Spanjaarden. Door het toernooi vijf keer te winnen is Sevilla recordhouder en mag de ploeg toch een Europese grootmacht genoemd worden.

Champions League

Opmerkelijk is dat de ploeg die zo succesvol is op het een na hoogste niveau, in de Champions League nauwelijks een rol speelt. Deze eeuw deden de rood-witten slechts drie keer mee aan het toernooi. Omdat de winnaar van de Europa League zich sinds dit jaar automatisch kwalificeert voor het miljoenenbal, kreeg Sevilla dit seizoen de kans om zich tussen de groten der aarde te bewijzen. De groep met Juventus, Olympique Lyon en Dinamo Zagreb werd overleefd, maar in de achtste finale moesten de Spanjaarden hun meerdere erkennen in Leicester City.

Ook in 2010 was de achtste finale van de Champions League het eindpunt voor Sevilla. In het tweeluik met CSKA Moskou kwamen de Russen toen als winnaar uit de bus. Ook vorig seizoen had Sevilla zich geplaatst voor het toernooi. Toen kwam de club niet verder dan de groepsfase.

Primera División

Ook nationaal is Sevilla deze eeuw nooit meer geweest dan een subtopper. In een competitie waar Real Madrid en Barcelona de dienst uitmaken lijkt een derde plaats (2007 en 2009) voor de club uit Zuid-Spanje het hoogst haalbare. Het laatste en enige kampioenschap voor Sevilla stamt uit 1946. Vijf keer won de club de Copa del Rey. Het zijn geen statistieken van een topclub.

Onderlinge resultaten

Het gat tussen de top en de subtop in Spanje wordt ook duidelijk uit de onderlinge resultaten tussen Sevilla en de twee grootmachten. De zege van FC Barcelona was de 27e deze eeuw. Acht keer werd het gelijk en slechts zes keer won Sevilla. Ook Real Madrid kwam tegen Sevilla het vaakst als winnaar uit de bus. Van de 37 confrontaties wonnen de Koninklijken er 24. Elf keer won Sevilla en twee keer eindigde een ontmoeting tussen beide ploegen in een gelijkspel.