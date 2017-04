Kluivert blijft Hazard voor in illuster rijtje van dribbelkoningen

Justin Kluivert liet woensdagavond alle Arena-bezoekers kortstondig opveren. Eerst speelde de 17-jarige de bal door de benen bij Joris van Overeem en nog geen twee seconden later was Ridgeciano Haps de pineut. Het moment onderstreepte de passeerkwaliteiten van de Ajacied, die zijn naam in een illuster rijtje van dribbelkoningen terugvindt.

In de Eredivisie is Kluivert qua geslaagde passeeracties ongeëvenaard (gebaseerd op data afkomstig van Squawka). De zoon van Patrick heeft elf competitieoptredens in de benen (in totaal 560 speelminuten) en passeert gemiddeld 4,98 tegenstanders per wedstrijd.

Alleen Younes komt in de buurt

Amin Younes is in de Nederlandse competitie de naaste belager van Kluivert. In 25 Eredivisie-optredens (in totaal 2046 minuten) liet Younes per wedstrijd gemiddeld aan vier opponenten zijn hielen zien. Overigens slagen de acties van Younes even vaak als die van Kluivert (beiden hebben een slagingspercentage van afgerond 58%).

Opzet tabel

Als je de dribbelstatistieken van Kluivert vergelijkt met alle spelers uit de vijf grote Europese competities (Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A en La Liga) kom je tot onderstaande tabel. In de tabel zijn enkel spelers opgenomen die minimaal tien competitieduels in de benen hebben.

Aantal optredens (W)

Aantal speelminuten (S)

Geslaagde passeeracties per 90 minuten (GP)

Slagingspercentage passeeracties (SP%)

W S GP SP% 1. Adama Traoré (Middlesbrough) 23 1341 7,99 75% 2. Sofiane Boufal (Southampton) 16 783 6,55 61% 3. Alen Halilovic (Las Palmas) 10 334 6,47 75% 4. Emre Mor (Borussia Dortmund) 10 441 5,71 61% 5. Neymar (FC Barcelona) 25 2225 5,62 63% 6. Filip Djuricic (Sampdoria) 13 321 5,61 83% 7. Hatem Ben Arfa (PSG) 23 650 5,26 67% 8. Justin Kluivert (Ajax) 11 560 4,98 58% 9. Eden Hazard (Chelsea) 28 2334 4,82 78% 10. Jefferson Montero (Swansea City) 11 355 4,82 56%

Analyse

Op basis van het aantal mannetjes dat Kluivert per wedstrijd passeert, hoort de buitenspeler tot de Europese dribbelkoningen. Wel is te zien dat de acties van bijvoorbeeld Hazard of Djuricic een stuk vaker slagen.

Verder wordt in de tabel natuurlijk geen rekening gehouden met het algehele niveau van de competitie. Het is aanneembaar dat een mannetje omspelen in de Eredivisie een stuk eenvoudiger is dan in de Premier League.