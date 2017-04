Toen Twente het 'kampioensfeest' van PSV vergalde

Een van de grootste nederlagen die PSV deze eeuw leed, werd toegebracht door FC Twente . In maart 2012 troffen de Tukkers liefst zesmaal doel in het Philips Stadion, met Luuk de Jong en Ola John als de grote uitblinkers: 2-6.

"Dit was de kampioensoverwinning", zei Dries Mertens eind februari 2012, na afloop van de 3-2 zege op Feyenoord. Enkele PSV'ers zaten met hun gedachten al bij het kampioensfeest, het stadhuisplein en de platte kar. Een week later kwam koploper FC Twente op bezoek en die ploeg walste, tot verrassing van iedereen, over de Eindhovenaren heen.

Zeldzaamheidje Wisgerhof

Nog voor rust stond het 0-4 voor Twente, dat zich zeer effectief toonde. Ola John opende de score met een bekeken schuiver van afstand en bij de tweede Enschedese aanval zorgde Willem Janssen met een kopbal voor 0-2. De 0-3 was een zeldzaamheidje. Peter Wisgerhof knalde het leder van afstand hoog in het doel. Een paar minuten voor de pauze rondde Luuk de Jong af na een fabuleuze actie van John.

Domme Douglas, demarrage Fer

Na rust benadeelde Douglas de bezoekers. De verdediger van Twente kreeg rood voor natrappen. Kort daarna scoorde Ola Toivonen tegen tien man de 1-4. PSV voerde de druk hoog op, maar een kwartier zorgde Leroy Fer in een tegenaanval met een demarrage voor voor 1-5. Toivonen tekende vervolgens met opnieuw een kopbal voor 2-5, maar het slotakkoord kwam van Janssen: 2-6.

De samenvatting van de wedstrijd is hier terug te zien.

Restant seizoen

PSV kwam na de klap niet meer in de buurt van de Champions League-plekken, maar door een sterke eindspurt eindigden de Brabanders nog als derde. Opvallend is dat Twente na de monsterzege ver terugviel. In de tien resterende competitieduels won het nog maar tweemaal en na de laatste speelronde stond Twente op de plek zes.

Opstelling PSV: Andreas Isaksson; Stanislav Manolev (46. Jeremain Lens), Marcelo, Wilfred Bouma (76. Erik Pieters), Jetro Willems (65. Jan Vennegoor of Hesselink); Atiba Hutchinson, Georginio Wijnaldum, Ola Toivonen; Zakaria Labyad, Tim Matavz, Dries Mertens.

Opstelling FC Twente: Nikolay Mihaylov; Tim Cornelisse, Peter Wisgerhof, Douglas, Roberto Rosales; Leroy Fer, Wout Brama, Willem Janssen (89. Dwight Tiendali); Nacer Chadli (88. Emir Bajrami), Luuk de Jong, Ola John (55. Rasmus Bengtsson).