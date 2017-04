Keuze voor Guardado boven Hendrix helemaal niet zo gek

Als Jorrit Hendrix aan zijn warming-up begint, galmt binnen no-time zijn naam door het Philips Stadion. Het jeugdexponent is geliefd in Eindhoven, vanwege zijn achtergrond en eerdere prestaties binnen de krijtlijnen. Toch is Hendrix ook in zijn vierde seizoen bij PSV geen onomstreden kracht. Is het te rechtvaardigen dat Andrès Guardado doorgaans de voorkeur krijgt van trainer Phillip Cocu ?

Even een korte inleiding. Gedurende zijn debuutjaar werd Hendrix, die in 2013 als centrale verdediger doorbrak, omgeturnd tot middenvelder. In daaropvolgende seizoenen weerhielden verschillende blessures en de komst van Marco van Ginkel de 21-jarige Panninger ervan om écht een vaste waarde bij PSV te worden.

Dit seizoen miste Hendrix door een knieblessure een groot deel van de eerste competitiehelft en sinds de jaarwisseling zit de controleur voornamelijk op de bank. Want als Davy Pröpper, Guardado en Van Ginkel fit zijn, geeft Cocu doorgaans de voorkeur aan hen. Dat is inmiddels wel duidelijk.

Verbindingsspelers

Wat ook duidelijk is, is dat Hendrix met Guardado strijdt om de positie van diepste middenvelder. Beiden voelen zich het beste in een rol vlak voor de defensie. Beiden zijn verbindingsspelers, met een flinke dosis agressie in hun spel en een goede trap in de linker. Voor de aanvallende posities komen ze echter rendement tekort.

Alleen in Champions League-wedstrijden, waarin Hendrix al meer dan eens de beste PSV-speler was, kiest Cocu er soms voor beiden op te stellen. Dat is dan voor meer defensieve zekerheid en controle. In de Eredivisie is een middenveld met Hendrix en Guardado echter te behoudend. Beiden scoren weinig.

Guardado verdedigend kwetsbaar

Vorige week, tegen Sparta Rotterdam, kreeg Hendrix een keer de voorkeur boven Guardado. Het was de eerste basisplaats van Hendrix sinds september. Verschillende voetbalanalisten juichten het toe, omdat Hendrix doorgaans beter weet wat er in zijn rug afspeelt. Guardado is verdedigend gezien kwetsbaarder.

Donderdagavond gaat PSV op bezoek bij FC Twente. De grote vraag is: verschijnt Hendrix, die goed speelde tegen Sparta, opnieuw aan de aftrap of kiest Cocu weer voor Guardado. Als dat laatste het geval is, is die keuze dan te rechtvaardigen? We kijken naar de statistieken van beide middenvelders. Alle data is afkomstig van Squawka.

Andrès Guardado Jorrit Hendrix Aantal speelminuten 1722 756 Aantal wedstrijden 21 15 Aantal doelpunten 1 1 Aantal assists 6 0 Aantal assists per 90 min 0.31 0 Voorwaartse passes per 90 min 44.37 32.86 Passes achteruit per 90 min 23.26 16.79 Passprecisie 84% 86% Sleutelpasses per 90 min 2.51 1.07 Kansen gecreëerd per 90 min 2.82 1.07 Percentage gewonnen duels 58.33% 46.32% Overtredingen mee per 90 min 1.52 1.19 Overtredingen tegen per 90 min 0.68 1.43 Intercepties per 90 min 2.09 2.02 Ballen opgeruimd per 90 min 1.25 0.83 Schoten geblokt per 90 min 0.31 0.12

De cijfers tonen aan dat Guardado voetballend gezien meer toevoegt aan PSV dan Hendrix. De Mexicaan is daarnaast, gezien het aantal verstuurde passes, meer betrokken in het spel. Daarnaast draagt hij aanvallend een steentje bij met zijn assists, gecreëerde kansen en sleutelpasses.

Verdedigend laat Guardado misschien zo nu en dan een tegenstander uit zijn rug weglopen. Toch tonen de cijfers aan dat de 132-voudig international defensief gezien actiever is dan zijn concurrent. Guardado komt vaker als winnaar uit de (lucht)duels, ruimt meer ballen op en is goed voor iets meer onderscheppingen.

Onomstreden kracht

Hendrix heeft het zeker in zich dé verdedigende middenvelder van PSV te worden, maar op dit moment is Guardado nog een maatje te groot. De verwachting is echter dat laatstgenoemde komende zomer vertrekt uit Eindhoven. Voor Hendrix dan eindelijk vrijbaan en de kans om dan uit te groeien tot een onomstreden kracht.