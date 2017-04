Jeremy Helmer: ruwe diamant in AZ-slijperij

“ Ik heb het gevoel dat ik de Eredivisie aankan”

Het is het weekend nadat Jong AZ zich kroonde tot kampioen van de Tweede Divisie. Dat is goed gevierd, laat Helmer ELF Voetbal weten. "We hebben er een mooi feestje van gemaakt. Eerst na de wedstrijd, vervolgens zijn we met z'n allen wat gaan eten en naar een kroeg in Alkmaar geweest. Daarna zijn we nog met een paar jongens naar Amsterdam gegaan." Voor de wedstijd tegen VVSB wisten de Alkmaarders al dat de schaal in de pocket was, maar dat weerhield de talenten er niet van er een galavoorstelling van te maken. "Het feestje zouden we toch wel houden, maar het was minder leuk geweest als we een slechte wedstrijd hadden gespeeld. We gingen er vol voor en dan wordt het uiteindelijk 7-0. Ik had niet verwacht dat het zó makkelijk zou gaan."

De geboren Diemenaar erkent dat de Tweede Divisie soms te eenvoudig voor hem is. "Als je eerlijk bent gaat zo'n wedstrijd tegen VVSB te makkelijk voor me. Iedereen wil zo hoog mogelijk spelen en ik heb het gevoel dat ik de Eredivisie aankan." Helmer heeft recht van spreken, want hij heeft zijn debuut ondertussen gemaakt op het hoogste niveau. Uit bij Willem II maakte hij zijn eerste minuten in de Eredivisie. Soms voelt Helmer of hij in de wachtkamer zit. "Om een basisplek te krijgen moet ik nog wat agressiever zijn in de duels. Dat heeft wat tijd nodig, maar gaat vanzelf komen. Soms raakt mijn geduld wat op, maar ik wacht gewoon op mijn kans."



Helmer in duel met Tim de Rijk van VVSB

Eden Hazard

Praten met John van den Brom zal hij niet snel doen over zijn situatie. Wel zegt de trainer vertrouwen in hem te hebben. "Hij geeft natuurlijk ook dingen mee waarin ik me moet verbeteren, maar hij zegt dat ik vooral mijn eigen spel moet blijven spelen en de kans dan vanzelf volgt. Ik moet er dan voor zorgen dat ik die pak. Het plan is volgend seizoen bij AZ te blijven en te gaan voor een basisplaats en zoveel mogelijk minuten te maken in het eerste. Als dat niet kan, zal ik misschien een andere optie bekijken, maar dat is niet mijn intentie. De Jupiler League is wel weer beter dan de Tweede Divisie, dus het is mooi dat ik daar in ieder geval kan spelen als er geen plaats is in het eerste. Maar dat is niet mijn doel. Ik wil gewoon in de Eredivisie spelen."

Helmer omschrijft zichzelf als een echte voetballer, die het spel moet bepalen. "Ik heb een goede techniek, goede actie en scoor veel. Ik zet teamgenoten makkelijk voor de goal. Een beetje de spelmaker, creatief. Op dit moment vind ik spelers als Eden Hazard en Luka Modric erg goed. Natuurlijk niet met mezelf te vergelijken, maar ik probeer wel van hun spel te leren, omdat ik zo'n type speler ben. Vorig jaar trainde ik nog met Jong AZ, maar sinds ik met het eerste train merk ik dat het enorm heeft geholpen in mijn ontwikkeling. Jongens als Ron Vlaar en Rens van Eijden geven me tips waar ik veel aan heb. Echt chille gasten!"

Doelpuntenmachine van Diemen

Helmer komt op 3 juli 1997 ter wereld in Amstelveen. Hij groeit op in Diemen, waar heel zijn familie woonachtig is. Dat hij voorbestemd is voor de bal is al op jonge leeftijd duidelijk. "Mijn broertje Quinten speelt ook in de jeugd van AZ, mijn neefjes kunnen goed voetballen, beide opa's voetbalden en mijn vader was vroeger een makkelijk scorende spits bij S.V. Diemen. Hij is nog steeds clubtopscorer. Ik weet niet veel meer van zijn loopbaan, maar ik heb van horen zeggen dat elke kans raak was. Het gaat heel vaak over voetbal thuis. Mijn moeder wordt er soms gek van, haha. Verder vind ik basketbal leuk om te volgen, weer een balsport. Ik kijk vaak de hoogtepunten van de NBA terug, vooral van kampioen Cleveland Cavaliers. Maar dé passie is voetbal."

In navolging van zijn vader zet Helmer zijn eerste stapjes op het veld van S.V. Diemen. Daar speelt hij tot de D'tjes, want dan klopt AZ op de deur in huize Helmer. "Ik speelde bij Diemen in een goed team en kon op stage komen in Alkmaar. Anderen moesten tien trainingen afleggen, maar ik hoefde maar een training en een wedstrijd te volbrengen. Dat ging goed en toen is me direct gezegd dat ik kon blijven. Daarna hoorde ik dat Ajax ook interesse had, toen nog mijn favoriete club, maar ik had mijn jawoord al gegeven aan AZ." Het eerste jaar is even wennen, maar in een mum van tijd groeit Helmer uit tot een van de grootste talenten van de academie, mede dankzij de straat. "Ik heb veel op straat gevoetbald en dat kun je terugzien. We speelden dan partijtjes vier tegen vier of een spelletje waarbij je op doel moest als je niet wist te scoren. Niemand wilde keeper zijn natuurlijk."



Helmer bij zijn debuut in de Eredivisie

Documentaire

In de C-jeugd blijkt dat Helmer iets speciaals heeft. Zo speciaal dat de club hem eruit pikt voor het maken van een documentaire over een jeugdspeler van de club. "Dat doen ze natuurlijk niet bij elke speler. Ze volgden me een weeklang overal waar ik naartoe ging. Naar de voetbal, maar ook naar school. Op mijn zestiende volgde direct een eerste contract. Het was wel duidelijk dat ik bij de beteren hoorde." In de documentaire komt onder meer naar voren hoe lastig de combinatie school en voetballen voor een proforganisatie kan zijn. "Ik heb mijn vwo afgemaakt. Daarna wilde ik sowieso een tussenjaar, omdat het lastig te combineren is met voetbal. Als ik nu iets oppak ga ik een cursus Spaans doen, maar voorlopig heb ik de behoefte nog niet. Ik richt me eerst op het voetbal."

Er valt dan ook nog genoeg te winnen voor Helmer dit seizoen, zelfs na het kampioenschap in de Tweede Divisie. Het eerste van AZ speelt immers eind april de bekerfinale in De Kuip. "Ik heb twee wedstrijden meegedaan dit seizoen in de beker, tegen FC Lienden en ASWH. Daarnaast zat ik in de selectie tegen FC Emmen en SC Cambuur. Dus mochten we de finale winnen staat er gewoon een KNVB Beker achter mijn naam, haha. Je doet het uiteindelijk toch voor de prijzen. Mijn uiteindelijke doel is om een onbetwiste basisspeler te worden van AZ. Als ik echt mag dromen: onlangs zat ik bij Jong Oranje en dan ga je automatisch denken aan het echte Nederlands elftal. Het ultieme doel is een club als Manchester United of Real Madrid, maar dat is natuurlijk nog heel ver weg."