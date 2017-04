Deze Real-speler is voorbestemd om te schitteren tegen Atlético

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Misschien wel de beste speler ter wereld en toevallig in het bezit van een abonnement op doelpunten tege Atlético. Liefst achttien keer trof de Portugese sterspeler al doel in de wedstrijden tegen Los Rojiblancos. Er zijn slechts twee teams die vaker goals moesten slikken van Ronaldo, namelijk Sevilla (23 goals) en Getafe (20). Tegen Celta de Vigo scoorde de 32-jarige buitenspeler even vaak als tegen Atlético.

Twee hattricks en Di Stefano

Met achttien doelpunten in 26 officiële wedstrijden is Ronaldo topscorer aller tijden van de Madrileense derby. Die titel nam de voorhoedespeler in november af van clublegende Alfredo Di Stefano, die er in totaal zeventien maakte tegen Los Colchoneros. Ronaldo scoorde een hattrick, zijn tweede in de burenruzie. In seizoen 2011/12 deed de man uit Funchal hetzelfde in de 1-4 zege op Atlético. Met ook nog een assist was Ronaldo destijds bij alle goals betrokken.

Sterke start en de ommekeer

Van de 26 officiële wedstrijden die Ronaldo tegen Atlético speelde, won hij er veertien. Vooral in zijn beginjaren bij Real zegevierde de superster bijna altijd. In de eerste acht Madrileense derby's trok hij aan het langste eind, maar daarna kantelde het. Zevenmaal werd verloren en vijf keer eindigde de derby zonder winnaar. Gelukkig voor Ronaldo won hij in de laatste jaren wel de twee belangrijkste clashes: de Champions League-finales van 2014 en 2016.

Hieronder een filmpje van alle goals van Ronaldo tegen Atlético:

Meeste kaarten tegen Atlético

Dat het er in de Madrileense derby's nogal fel aan toegaat, weet iedereen. Ook Ronaldo gaat mee in de strijd, gezien zijn statistieken. Tegen geen enkele andere club pakte de rechtspoot meer gele kaarten: in totaal maar liefst elf en één rode kaart. Rood pakte Ronaldo in de verloren finale van de Copa del Rey in seizoen 2012/13, diep in de verlenging kreeg hij - met al geel op zak - direct rood voor een veeg in het gezicht van Gabi (zie filmpje hieronder).