Sabotage NEC - Ajax perfect gelukt

Terwijl hun club net bezig was aan een ijzersterk bekertoernooi en al Roda JC, Vitesse (!) en ADO had uitgeschakeld en voor de halve finale tegen Ajax het stadion van Den Bosch perfect leek als 'neutraal stadion', willigde de KNVB de wens van Ajax in en wees het Haagse Zuiderpark aan als plaats van handeling. We gaan terug naar dinsdag 20 april 1971, de dag dat naar verluidt twee NEC-fans in staat waren het verloop van een topwedstrijd volledig te saboteren.



Als het om een wedstrijd van Ajax gaat, zou tegenwoordig niemand de stad Den Haag zien als beste speelstad voor een 'neutrale wedstrijd'. Een kleine halve eeuw geleden was dat heel anders. Hoewel ADO in 1971 mee streed om de landstitel, waren de Amsterdammers destijds populair in Den Haag. En omdat NEC in de kwartfinales ADO had uitgeschakeld, vreesden de Nijmegenaren dat de Haagse fans massaal de kant van Ajax zouden kiezen en stelden daarom Den Bosch voor als plaats van handeling voor de halve finale, die destijds op een 'neutraal terrein' moest worden gespeeld.



Genaaid

Ajax daarentegen wilde zoveel mogelijk rust. De Amsterdammers zaten net tussen de beide halve finales tegen Atlético Madrid in het Europa Cup-toernooi en huldigden het stadpunt: hoe minder kilometers, hoe beter. Uiteindelijk honoreerde de KNVB de wens van Ajax, dit tot grote woede van heel Nijmegen dat zich voor de zoveelste keer 'genaaid' voelde door het 'superieure westen'.



Hoewel de daders nooit zijn gepakt, wil het verhaal, dat in de nacht van maandag op dinsdag twee fans van NEC, gewapend met een fikse zaag, naar Den Haag zijn gereden en daar op grashoogte alle (eigenlijk drie-en-een-half; één paal zat nog een beetje vast) houten palen van beide doelen hebben doorgezaagd; een sabotagedaad die tot vlak voor de aftrap onopgemerkt was gebleven.



Pas tien minuten vóór de aftrap merkten spelers op dat de doelen op instorten stonden. Goede raad leek duur. NEC wilde het liefst direct naar huis, Ajax-voorzitter Jaap van Praag was juist van mening dat de palen 'met wat latjes' makkelijk konden worden gerepareerd. De oplossing kwam uiteindelijk van de Haagse terreinknecht, die met een grote groep vrijwilligers naar de trainingsvelden van ADO trok om daar wat doelpalen te gaan sprokkelen. Uiteindelijk zou het oponthoud bijna een uur duren en vermaakte een Haagse discjockey het uitverkochte stadion door een muziekshowtje te geven; een novum voor die tijd.



Allerspectaculairste

Waarschijnlijk werd deze bekereditie van NEC de allerspectaculairste van alle ontmoetingen tussen beide teams. Vanaf de aftrap was NEC onder aanvoering van Kees Kornelis en Cas Janssens meedogenloos hard. Dát konden spelers als Johan Neeskens en Wim Suurbier natuurlijk niet over hun kant laten gaan en zó ontstond een uniek voetbalavondje, waarover de arme scheidsrechter Koen Brouwer geen moment ook maar enige controle had. Tot overmaat van ramp viel ook nog eens één van zijn grensrechters uit en had hij de toevallig aanwezige en zeer mondige toparbiter Lau van Ravens een groot deel van de wedstrijd langs de lijn rennen.



Bijna iedere belangrijke beslissing van Brouwer viel uit in het voordeel van Ajax, iets dat de irritatiegraad bij NEC, dat een winstpremie van duizend gulden kon verdienen, tot ver boven het kookpunt bracht. Eerst kreeg Ajax een dubieuze strafschop nadat Miel Pijn Ajax-spits Dick van Dijk eerst BUITEN en daarna BINNEN het strafschopgebied ten val had gebracht en vervolgens kreeg NEC juist weer niet de strafschop waarop het recht meende te hebben.



Eigen rechter

De wedstrijd en het Zuiderpark Stadion explodeerden bijkans. Kornelis haalde Cruijff gigantisch onderuit, waarna Piet Keizer jegens de op de grond liggende NEC-verdediger prompt voor eigen rechter ging spelen. Keizer werd van een officiële waarschuwing gered door de ijzersterke NEC-doelman Nico de Bree, die de onlangs overleden Ajax-linksbuiten simpelweg oppakte en hem pas een twintigtal meter verder weer op de grond zette.



Uiteindelijk bleef voor Ajax de schade beperkt tot de beenbreuk van Ruud Krol (hij zou de Wembley-finale tegen Panathinaikos hierdoor missen) en veel blauwe plekken. Dankzij de strafschop van Gerrie Mühren en een laat doelpunt van Cruijff wonnen de Amsterdammers met 2-0.



Nog voor de Europa Cup-finale op Wembley veroverde Ajax de KNVB Beker door in twee prachtige finales Sparta te verslaan. In een uitverkochte Kuip werd het na 120 minuten 2-2, waarna de daardoor nodig geworden tweede eindstrijd (aan penalty's deed men in die dagen nog niet) in het eveneens uitverkochte Olympisch Stadion in 2-1 eindigde.