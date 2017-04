Rinus Israel: "Feyenoord komt na zeperd telkens herboren terug"

“ Het was geweldig om weer op het veld te staan”

"Vorig jaar hebben ze inderdaad in Zwolle (3-1, red.) fors verloren, maar dit seizoen is alles anders", vertelt Israel tegenover ELF Voetbal. "Wanneer ze onderuit gaan, komen ze daarna weer als herboren terug. Kijk maar naar woensdag, de 8-0 tegen Go Ahead Eagles. Dat zegt veel na het verlies van enkele dagen eerder bij Ajax. Eerder dit seizoen deed Feyenoord dat ook na de zeperd bij Go Ahead Eagles."



De weg naar de landstitel ligt volgens de 47-voudig international, die 244 duels voor Feyenoord speelde, open. "Dat hopen we. Ik zie het niet meer misgaan. Ik ben dit seizoen een paar wedstrijden in De Kuip gaan kijken. Vanaf het begin had ik er vertrouwen in dat ze het gingen redden. Er stond een hecht team, dat wekelijks liet zien dat het wil winnen. Mooi dat ze daarvoor nu beloond worden."



PEC Zwolle

Tegenstander PEC Zwolle is nog lang niet zeker van handhaving. "Maar dat gaan ze wel redden", bevestigt Israel, die van 1975 tot 1982 het shirt van de Overijsselse club verdedigde. "Ik kom daar ook nog een doodenkele keer. Een mooie club. Alleen kennen ze op dit moment geen geluk. Tegen Roda JC donderdag gaan ze volledig onterecht onderuit. Kansen genoeg, maar ze scoren niet. Tegen Feyenoord pakken ze geen punten, maar daarna komt het wel goed met ze."





Israel kan het duel zelf niet rechtstreeks bekijken door zijn nieuwe trainersfunctie. "Maar ik ben zondag wel op tijd thuis voor de samenvattingen." Samen met zijn schoonzoon Jan de Haze maakt hij het seizoen als eindverantwoordelijke af bij OFC, in de Derde Divisie. Daar werd de samenwerking met trainer Imdat Ilguy donderdag verbroken.



Vriendendienst

"Een vriendendienst", beschrijft de voormalige oefenmeester van onder meer FC Den Bosch, Feyenoord, PAOK Saloniki en ADO Den Haag de nieuwe uitdaging. "We gingen dit seizoen om de week kijken bij De Dijk en OFC. We kennen de club goed, de spelers en ook mensen binnen de club. Toen we werden gevraagd, hebben we toegestemd. Voor zeven wedstrijden, langer niet. De Derde Divisie is geen slecht niveau. Ik vind het voetbal beter dan in de Hoofdklasse."





Donderdagavond leidde hij de eerste training. "Het was geweldig om weer op het veld te staan. Wie de baas is? Een goede schoonzoon moet naar zijn schoonvader luisteren, haha. Nee, we hebben daarover niets op papier staan. Het maakt mij niet uit." OFC gaat zondag op bezoek bij UDI'19, de nummer voorlaatst. Zelf staat de club uit Oostzaan op plek twaalf, zes punten boven de nummer vijftien die deel moet nemen aan de Play-Offs voor lijfsbehoud.



"We spelen nog twee keer thuis en vijf keer uit. Ik denk dat we zes punten nodig hebben om ons te handhaven." En als de clubleiding bij hem komt voor een langer verblijf? "Dan hebben ze pech. Deze zeven wedstrijdjes en dan is het echt afgelopen."