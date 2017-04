Dikke winst op Groningen zou vergelijking uit 2011 perfect maken

Mei 2011. In het toetje op het toch al zo goed verlopen seizoen, stuit ADO Den Haag in de eerste ronde van de play-offs op Roda JC , een club waarvan het in competitieverband al lang niet had kunnen winnen. Op die 19de mei is alles echter anders. Ondanks een rode kaart voor sterspeler Dmitriy Bulykin wordt het 4-2. Drie dagen later wint ADO ook in Kerkrade (1-2) en wordt de eindstrijd bereikt. Tegenstander daarin is FC Groningen . Na een 5-1 zege en een 5-1 nederlaag zorgen strafschoppen er uiteindelijk voor dat ADO een seizoen later Europa League-deelnemer wordt.

Voetbalromantici zien in de gebeurtenissen van 2011 zeker parallellen met de wedstrijden van deze week. Net als nu had ADO in Den Haag al héél lang niet kunnen winnen van Roda, maar deed het toch. Net als nu scoorde het vier keer tegen de Limburgers en net als nu is FC Groningen een week later de volgende tegenstander. Of het zaterdag echter - net als op die unieke 26ste mei - wéér 5-1 wordt, ligt echter niet in de lijn der verwachting.

Een dergelijke score zal trainer Alfons Groenendijk natuurlijk ook een worst zijn. Woensdagavond kreeg hij in Tilburg in ieder geval de bevestiging dat er een einde is gekomen aan een schier oneindige reeks pechwedstrijden van de Hagenaars, die weliswaar heel slecht speelden en een enorm conditiegebrek hadden in de eerste competitiehelft. Maar ook nog eens een forse dosis pech moesten incasseren.



Recente zeges tegen NEC (1-0), Roda JC (4-1) en nu ook Willem II (2-1) maakten in ieder geval duidelijk dat het ADO mét Meijers, Malone en een fitte Havenaar een hele andere ploeg is als de groep, waarmee Željko Petrović aan de slag moest. Een extra bonus is het uitstekend presteren van Abdenasser El Khayati, die woensdagavond door het FOX-duo Gert Kruys/Hans Kraay jr. regelrecht Oranje werd ingepraat. Nu zijn de cijfers van El Khayati in die 285 minuten dat hij in de Eredivisie speelt ook uitstekend: vijf van zijn zes doelpogingen gingen tussen de palen. Drie ervan - inclusief twee strafschoppen - leverden een treffer op. Dat betekent dus één goal per 95 minuten, een gemiddelde dat maar weinig spelers haalt. Verder is ook de passnauwkeurigheid van 76% van zijn in totaal 88 passes (waarvan 15 lange) voortreffelijk.

Omdat plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal dit seizoen ontzettend makkelijk is (ook plek negen is nog genoeg; FC Twente - uitsluiting Europees voetbal - en AZ/Vitesse als bekerfinalisten vallen in de huidige tussenstand weg voor de play-offs) deed FC Groningen woensdagavond goede zaken door NEC met 2-0 te verslaan. Dat staat stoerder dan het in werkelijkheid is, want Groningen had sinds de 1-4 zege bij Heracles Almelo op 14 januari niet meer gewonnen. Slechts vier keer eerder in haar historie kende Groningen een nog slechtere reeks van Eredivisieduels zonder zege (de laatste keer van mei tot november 2002, toen twaalf).

Hagenaar Mimoun Mahi en Juninho Bacuna (eerste goal in zijn 45ste eredivisieduel) waren de doelpuntenmakers tegen NEC. Eerder deze competitie, op zaterdag 19 november, won FC Groningen met 2-1 van ADO in het Noordlease Stadion. Hans Hateboer (10') en Tom van Weert (54') scoorden voor FC Groningen; Edouard Duplan (42') voor ADO. Wat wordt het zaterdagavond?

Zaterdag 8 april; 19.45 uur: ADO Den Haag-FC Groningen.

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl (winst ADO Den Haag 35%, gelijkspel 30%, winst FC Groningen 35%)