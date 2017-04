Heel Nijmegen hoopt op onderschatting van Ajax

“ Het zou - om de ellende voor de Nijmeegse fans nog eens groter te maken - wel eens regio-concurrent Vitesse kunnen zijn die NEC de helpende hand moet toesteken.”

Want over deelname aan de play-offs, die rechtgeeft op één plaats in de Europa League, spreekt in Nijmegen al enige tijd niemand meer. Terecht ook, want het gat met de zestiende plaats van Excelsior bedraagt nog maar drie punten. En dan krijgt NEC ook Ajax nog eens op bezoek, een club die in 79 competitiewedstrijden maar drie keer verloor van de Nijmegenaren.

Op papier heeft NEC het zwaarste programma van alle clubs - Sparta, ADO, Excelsior, Roda JC en Go Ahead - die in de gevarenzone zitten. Na de wedstrijd tegen Ajax staan er voor NEC nog FC Twente uit, Excelsior thuis, AZ thuis en sc Heerenveen uit op het programma. Het zou - om de ellende voor de Nijmeegse fans nog eens groter te maken - wel eens regio-concurrent Vitesse kunnen zijn die NEC de helpende hand moet toesteken. De bekerfinalist, die de derby in Arnhem onlangs met 2-1 won, gaat nog op bezoek bij Excelsior en speelt op de laatste dag van het seizoen thuis tegen Roda JC. Twee wedstrijden dus waarbij NEC-fans maar beter voor Vitesse kunnen juichen.

Verdediger (en tweede op de NEC topscorerslijst met vier goals) Dario Dumić zat er na de 2-0 nederlaag bij FC Groningen van afgelopen woensdag helemaal doorheen. "De situatie is heel slecht", vertelde hij tegen een verslaggever van De Gelderlander. "We kunnen niet scoren. Als dat zo blijft, dan gaan we rechtstreeks naar de Eerste Divisie. Ik zal blijven vechten tot het einde van het seizoen. Ik denk nu veel, maar dat kan ik beter niet zeggen. Het maakt ook niet uit of ik optimistisch of pessimistisch ben. Ik zal blijven vechten."

Voor zaterdagavond is zelf scoren niet de belangrijkste zorg van trainer Peter Hyballa. Ajax van het maken van doelpunten afhouden lijkt belangrijker. Het is al bijna tien jaar geleden dat Ajax voor het laatst niet won in Nijmegen (een 1-1 op 20 januari 2008). Vorig seizoen wonnen de Amsterdammers met 0-2 in Nijmegen, het seizoen daarvoor werd het 0-3. Daarvoor 1-6 en daarvoor opnieuw 0-3.

Die scores, gecombineerd met een 5-0 winst voor Ajax eerder dit seizoen, zorgt bij de Duitse trainer al bij voorbaat voor zware hoofdpijn. Op zondag 20 november zorgde Kasper Dolberg (goals in de negentiende, 24ste en 37ste minuut) voor een échte hat-trick. In de tweede helft voerden Bertrand Traoré (55') en Lasse Schöne (57') de score nog eens verder op.

Zowel Traoré als ook Schöne scoorden woensdagavond in de ArenA (of Johan Cruijff Stadion zoals de NOS de ArenA is gaan noemen) in die 4-1 zege van Ajax. Analoog aan Hyballa klaagde ook Ajax-trainer Peter Bosz over het scorend vermogen van zijn ploeg: "Ons rendement is soms te laag. Als het snel 2-0 en 3-0 was geworden, hadden we aan het duel van zaterdag kunnen gaan denken."

Dat gebeurt dus niet. Na de prachtige wedstrijd tegen Feyenoord, speelde Ajax nu slordig. Een zelfde gevaar zou in Nijmegen op de loer kunnen liggen, want in de komende elf dagen wacht Ajax twee wedstrijden in de Europa League tegen Schalke 04 en de topper bij PSV. Dan zou die wedstrijd van zaterdag best wel eens vergeten kunnen worden. Door Ajax dan, want in Nijmegen liggen ze er wakker van. En sinds woensdag pas ècht!

Zaterdag 8 april; 19.45 uur: NEC-Ajax

