Feyenoord extreem zwak op het kunstgras van PEC Zwolle

'Kunstgras' en 'PEC Zwolle-uit'. Het zijn woorden die de gemiddelde Feyenoord-fan niet graag hoort. En dan zeker niet als ze worden uitgesproken in één zin. De reden is natuurlijk duidelijk: wwee seizoenen geleden verloor Feyenoord met 3-0 op het kunstgras van Zwolle en vorig jaar, op 14 februari, maakte de 3-1 nederlaag onderdeel uit van Feyenoords zwartste reeks nederlagen ooit.

“ De laatste keer dat Feyenoord een drie punten wist te pakken in Zwolle is al 4.943 dagen (!) geleden.”

Maar nu. Nu is werkelijk alles anders. Feyenoord fans kennen het rijtje inmiddels uit hun hoofd: PEC-uit, Utrecht-thuis, Vitesse-uit, Excelsior-uit en dan tenslotte nog Heracles-thuis. Als die reeks van vijf wedstrijden minimaal vier overwinningen opleveren, dan gaat de schaal naar de Coolsingel.

Met onvoorstelbaar gemak spoelde Feyenoord woensdagavond de teleurstelling van de nederlaag tegen Ajax van zich af. Tegen Go Ahead Eagles leek zelfs een evenaring of verbetering van Feyenoords recordzege mogelijk. In 1963 won Feyenoord eens met 10-0 van NAC. Gerard Bergholtz (3x), Guus Haak (3x), Henk Groot (2x), Coen Moulijn en Frans Bouwmeester waren destijds de doelpuntenmakers. Uiteindelijk bleef de teller echter steken op 8-0, een uitslag die Feyenoord, opmerkelijk genoeg, vijf keer eerder op het scorebord had. De laatste keer was op 24 mei 1987 tegen AZ Alkmaar, maar ook in 1959 (uit bij Fortuna'54), in 1963 (Volendam-uit), in 1974 (Roda JC-thuis) en in 1976 (De Graafschap-thuis) werd met gelijke cijfers gewonnen.

Na het gelijke spel van PSV bij FC Twente (2-2) lijken de Eindhovenaren definitief afgevallen als titelkandidaat. De achterstand van zeven punten, plus een veel slechter doelsaldo gaat PSV niet meer goed maken. Wat Feyenoord als voornaamste tegenstander nu rest is eigenlijk alleen maar 'onderschatting', iets dat de Rotterdammers overkwam in de wedstrijd tegen Go Ahead (uit) en Sparta (uit).

Tegenstander PEC weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. In Kerkrade was PEC veel sterker dan Roda, maar verzilverde dat overwicht niet en kreeg in de 89ste minuut de deksel keihard op de neus. Vooral de misser van Queensy Menig zal nog wel jaren in kolderieke programma's zijn terug te vinden. Als PEC gewonnen had, zou het nu op een gedeelde negende plaats hebben gestaan, een plek die rechtgeeft op deelname aan de play-off's voor de Europa League. In plaats daarvan staat PEC twaalfde en moet het ineens naar onderen kijken. Het gat met Roda JC (zestiende; nacompetitie) is namelijk slechts vijf punten.

De laatste keer dat Feyenoord een drie punten wist te pakken in Zwolle is al 4.943 dagen (!) geleden. Het was een 0-3 zege op zondag 28 september 2003 met Shinji Ono (2x) en Anthony Lurling als doelpuntenmakers. Aan het einde van dat seizoen degradeerde PEC naar de Eerste Divisie. Sinds de promotie van de Zwollenaren in 2012 kende Feyenoord in de uitwedstrijden in Overijssel louter nederlagen: 3-2, 2-1, 3-0 en - vorig seizoen - 3-1.

Zondag 9 april; 14.30 uur: PEC Zwolle-Feyenoord

