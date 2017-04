Kan PSV haar bijzondere thuisserie tegen Willem II verbeteren?

Twee '15 seconden-fouten' hebben PSV donderdagavond in Enschede de laatste kans op de landstitel gekost. Na vijftien seconden had Marco van Ginkel PSV al aan de leiding moeten brengen, maar schoot te slap in. En vijftien seconden vóór het einde van de blessuretijd verloor Andrés Guardado op uiterst sullige wijze de bal op het middenveld, waarna Bersant Celina op 't allerlaatste moment Twente nog naast PSV kon schieten.

“ Het was voor PSV de eerste keer sinds 2005 dat de Eindhovense club de eerste zes thuisduels van een kalenderjaar in de competitie wist te winnen.”

Met nog vijf wedstrijden te gaan is Feyenoord nu buiten bereik gekomen. Nóg erger voor PSV is echter het feit dat het gat met Ajax nu ineens vier punten bedraagt en dat gat kan PSV op 23 april - als beide teams elkaar in Eindhoven treffen - in iedere geval op eigen kracht niet meer dichten.

Geen wonder dus dat Phillip Cocu na afloop zwaar aangeslagen was. "Met die gelijkmaker ver in de extra tijd gooien we zelf alles weg", vertelde hij aan een verslaggever van FOX Sports. "In deze fase van de competitie is elk verliespunt er één te veel. Nu hebben we de kans op de tweede plek ook al niet meer in eigen hand. Dit is een heel dure remise, die heel hard aankomt bij mij."

PSV heeft nog vijf wedstrijden om alsnog in te lopen op Ajax, maar moet dan wel al die wedstrijden, Willem II (thuis), ADO Den Haag (uit), Ajax (thuis), FC Groningen (uit) en PEC Zwolle (thuis), winnen. Te beginnen dus op zondag tegen Willem II, dat ook al teleurgesteld uit het midweekse programma tevoorschijn is gekomen.

De Tilburgers hadden gehoopt om met een zege op ADO een grote stap te zetten richting de play-offs, waarin een plekje in de Europa League op het programma staat. Maar gebrek aan schotkracht speelde Willem II weer eens parten en de club verloor met 1-2. Willem II maakt nog kans op die play-offs, al zei trainer Erwin van de Looi tegen Omroep Brabant dat hij graag realistisch wil zijn: "Als je al die kansen mist, heb je misschien ook geen recht op die play-offs. Zo hard is topsport gewoon. Ons doelsaldo liegt niet, we scoren niet genoeg. We geven niet op, de verschillen zijn klein, maar dit waren dure punten."

Op 18 maart won PSV z'n meest recente wedstrijd met 1-0 van Vitesse. Het was voor PSV de eerste keer sinds 2005 dat de Eindhovense club de eerste zes thuisduels van een kalenderjaar in de competitie wist te winnen. De wedstrijd tegen Willem II biedt PSV de kans om die reeks nog uit te breiden. Maar daar wordt niemand bij PSV deze dagen erg warm van. Kunnen de Tilburgers profiteren?

Zondag 9 april; 16.45 uur: PSV-Willem II

Voorspelling volgens de experts van www.VIPVoetbalwedden.nl (winst PSV 80%, gelijkspel 15%, winst Willem II 5%)