Waar heeft PSV het dit seizoen laten liggen?

Speelronde 4: PSV - FC Groningen 0-0

De eerste misstap beging PSV tegen FC Groningen, dat na drie competitieduels nog puntloos was. In eigen huis speelde PSV bijna een uur lang tegen tien man, omdat Juninho Bacuna al na een half uur zijn tweede gele kaart kreeg. Het lukte de Brabanders ook met een man meer niet om het net te laten bollen.

Vlak voor rust kregen de Eindhovenaren een strafschop. Dit buitenkansje werd echter om zeep geholpen door Luuk de Jong, die enkele weken daarvoor in de strijd om de Johan Cruijff Schaal ook al vanaf elf meter miste. Na afloop noemden ze het in Eindhoven een 'incidenteel' slippertje.

Speelronde 6: PSV - Feyenoord 0-1

De topper tegen Feyenoord vond vijf dagen na de onverdiende nederlaag in de Champions League tegen Atlético Madrid plaats (0-1). In het duel met de Spanjaarden etaleerde PSV een hoopvol niveau.

Tegen Feyenoord werd het gebrek aan scorend vermogen echer pijnlijk zichtbaar, met Luciano Narsingh en Gaston Pereiro die goede kansen misten. In de slotfase viel de bal aan de andere kant van het veld voor de voeten van Eric Botteghin, die met een halve volley de 0-1 aantekende.

Luuk de Jong was opnieuw de schlemiel, ditmaal omdat hij bij de tegengoal niet meeliep met de Braziliaanse matchwinner. Seconden voor het eindsignaal kroonde doelman Brad Jones zich tot de gevierde man door een snoeiharde kopbal van Hector Moreno over de lat te tikken.

Speelronde 8: SC Heerenveen - PSV 1-1

Drie dagen na de 2-2 op Russische bodem tegen Rostov, moest PSV afreizen naar Heerenveen. In de stromende regen verzuimden Luuk de Jong en Gaston Pereiro grote mogelijkheden te vertalen naar een voorsprong.

In de zeventigste minuut kreeg de ploeg van trainer Phillip Cocu de deksel op de neus. Luciano Slagveer maakte er bij een tegenaanval 1-0 van. Drie minuten later verdween de bal ongelukkig via de heup van Jeremiah St Juste in het Heerenveen-doel: 1-1.

Speelronde 9: PSV - Heracles Almelo 1-1

"Het was weer hetzelfde verhaal. Je bent twintig keer beter dan de tegenstander, maar de bal gaat er niet in", zei Luuk de Jong na afloop van het duel met Heracles. De spits faalde zelf meermaals in de afronding, net als teamgenoot Pereiro. Zes minuten voor rust maakte Samuel Armenteros er 0-1 van.

Twee minuten daarna bracht Pereiro de Brabanders alweer langszij. In de tweede helft hield goalie Bram Castro het Heracles-doel knap schoon en daarmee werd hij de held van Almelo. Met pas negen duels in de benen bedroeg de achterstand van PSV op koploper Feyenoord al negen punten.

Speelronde 12: PSV - FC Twente 1-1

Na midweeks te hebben verloren van Bayern München - en een week eerder uit de beker te zijn geknikkerd door Sparta Rotterdam (3-1) - liep PSV thuis tegen Twente averij op.

Vroeg in de tweede helft opende goaltjesdief Enes Ünal de score namens de Tukkers. PSV ging vanaf dat moment pas écht gas geven en Hector Moreno frommelde al snel de 1-1 binnen. In het restant van de wedstrijd miste PSV echter een type Ünal: een speler die de bal in het netje kan leggen.

Speelronde 13: Willem II - PSV 0-0

De malaise bij PSV hield aan. Een week na de teleurstellende 1-1 tegen FC Twente volgde een nieuwe domper. Wederom was het hetzelfde liedje: PSV kwam niet tot scoren.

De roep om Sam Lammers, de jonge spits die op dat moment wekelijks ballen in het doel schoot bij Jong PSV, werd steeds harder. Typerend was dat de doelpuntloze reeks van Luuk de Jong tegen Willem II opliep tot 855 minuten.

Speelronde 15: Roda JC - PSV 0-0

Het zat niet mee in Limburg. Een doelpunt van Luuk de Jong werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel, dus na afloop beklaagden de PSV'ers zich bij de arbitrage.

Toch moesten ze bij PSV ook vooral in de spiegel kijken, want het tempo lag opnieuw veel te laag en Roda werd te weinig in de problemen gebracht. In de slotfase kwam PSV nog goed weg met een punt. "Op deze manier worden we geen kampioen", was De Jong na afloop realistisch voor de camera.

Speelronde 17: Ajax - PSV 1-1

Een week na de uiterst moeizame 1-0 zege op Go Ahead Eagles stond de topper tegen Ajax op het programma. Bij verlies zou de achterstand van PSV op Feyenoord en Ajax oplopen naar respectievelijk negen en zes punten.

Davy Klaassen tekende direct na de pauze voor 1-0 en vervolgens hield doelman Jeroen Zoet de Brabantse bezoekers in de wedstrijd. Uiteindelijk zorgde oud-Ajacied Siem de Jong, die opnieuw geblesseerd raakte, er eigenhandig voor dat Ajax niet won: 1-1.

Koploper Feyenoord ging met acht punten voorsprong op PSV het nieuwe jaar in.

Speelronde 24: Feyenoord - PSV 2-1

In januari begon PSV onder leiding van trainer Phillip Cocu aan een inhaalslag. Marco van Ginkel werd opnieuw gehuurd in de winterstop en met de middenvelder in de basis won de huidige landskampioen zes competitieduels op rij. Als Feyenoord verslagen zou worden, zou de achterstand op de koploper krimpen naar vijf punten.

Het werd echter een wanvertoning. PSV begon slap, ongeïnspireerd en kreeg al snel de 1-0 om de oren. Uit het niets zorgde Gaston Pereiro na rust uit het niets voor 1-1, maar na negentig minuten prijkte 2-1 op het scorebord. Cocu zei daags na het verlies dat het 'kampioenschap voorbij is voor PSV'.

Speelronde 29: FC Twente - PSV 2-2

PSV toonde de afgelopen weken wederom veerkracht en de achterstand op de Rotterdamse lijstaanvoerder werd verkleind naar vijf punten. Het obstakel FC Twente zorgde echter voor problemen. Enes Ünal opende al snel de score namens de Tukkers, 1-0. PSV boog het echter om naar 1-2 en stevende op drie punten af.

In de allerlaatste minuut ging het helemaal fout toen Andrès Guardado verzuimde de bal het stadion uit te schieten. De Mexicaan ging dribbelen voor de eigen zestien, verloor de bal en Bersant Celina strafte dat keihard af: 2-2. "Ik slaap altijd slecht na een wedstrijd, maar vannacht nog minder", zei Marco van Ginkel daags na de zeperd.