Teleurstellend Eredivisiedebuut voor Rick Ketting in stadsderby

De keuze achterin was beperkt voor Alex Pastoor. Waar Bart Vriends, David Mendes da Silva en Daniël Breedijk al kampten met blessures, liep Rick van Drongelen in het duel met sc Heerenveen ook nog eens een schorsing op. De oplossing was duidelijk voor Pastoor: Rick Ketting zou in de basis starten. De jeugdinternational zat in de vorige seizoenen vaak bij de eerste elf van Sparta, maar speelde in de Eredivisie nog geen enkele minuut voor de promovendus.

Tegendoelpunten

Het is de 23e minuut als Excelsior een corner krijgt. De bal vliegt naar de tweede paal, waar Ketting het kopduel verliest van Jurgen Mattheij. Het is het enige luchtduel dat de jonge mandekker verliest, maar wel een met grote gevolgen: Hasselbaink kon de bal van Mattheij eenvoudig inkoppen en Excelsior komt weer op gelijke hoogte met de thuisclub.

Ook de 2-1 kan het jeugdproduct van Sparta aangerekend worden. Na een kopbal van Van Duinen laat hij zich aftroeven door Stanley Elbers. De vlugge Excelsioraanvaller schuift de bal vervolgens tussen de benen van Kortsmit door het doel in en Excelsior gaat met een achterstand de rust in. In de 53e minuut (het staat dan al 3-1) is de wedstrijd voor Ketting voorbij: hij wordt vervangen door Mathias Pogba.