Video: Hurtado scoort met schitterende omhaal!

De 27-jarige aanvaller scoorde op schitterende wijze namens Club Tijuana. In de competitiewedstrijd uit tegen Atlas nam hij de bal in de veertiende minuut op een werkelijk prachtige manier uit de lucht. Via een acrobatische omhaal na een corner van Joe Benny Corona zette de Colombiaan de 1-1 op het scorebord.



Na het doelpunt rende Hurtado direct naar de bank, om een ploeggenoot te bedanken die binnenkort vader wordt. Hurtado zou later ook nog de 1-2 voor zijn rekening nemen. Goed voor drie punten waren de doelpunten overigens niet. Het duel in de Mexicaanse MX Liga eindigde in 3-3.