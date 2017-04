Maakt Borussia Dortmund kans in Der Klassiker?

Bayern München mag dan de favoriet zijn in Der Klassiker vanavond, maar dat hoeft lang niks te betekenen. Toen de club eerder dit seizoen als koploper het veld van het Westfalenstadion betrad, bleek Borussia Dortmund negentig minuten later met 1-0 te sterk. Kan de rivaal uit Dortmund het Bayern opnieuw moeilijk maken?

18 november 2016

Een goed uitgespeelde aanval kon door Pierre-Emerick Aubameyang achter doelman Neuer worden gewerkt. Het was het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor RB Leipzig de verrassende nieuwe koploper van de Bundesliga werd. Borussia Dortmund naderde concurrent Bayern, het verschil tussen de nummers twee en drie werd verkleind tot drie punten.

Ranglijst

Nu het einde van het seizoen in zicht is staat Bayern er weer veel beter voor. Met nog zeven wedstrijden te spelen staat de ploeg van Carlo Ancelotti bovenaan met een voorsprong van tien punten op RB Leipzig, de nummer twee van de Bundesliga. Borussia Dortmund bevindt zich op plek vier en best of the rest lijkt dit seizoen het hoogst haalbare.

Vorm Bayern München

Tot afgelopen dinsdag was Bayern München aan een uitstekende reeks bezig. De ploeg wist de laatste zes wedstrijden in de Bundesliga winnend af te sluiten. Bayern leed zelfs geen nederlaag meer sinds 18 november. Inderdaad, de uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund. De geweldige reeks werd dinsdag verbroken door Hoffenheim. De nummer drie van de Bundesliga wist Der Rekordmeister in eigen huis met 1-0 te verslaan. Zou Dortmund van deze midweekse tegenslag kunnen profiteren?

Vorm Borussia Dortmund

Hoewel het Bayern niet kan evenaren, is ook Borussia Dortmund aan een uitstekende reeks bezig. Tot nu toe wist de ploeg van Thomas Tuchel in 2017 zeven keer te winnen in de Bundesliga. Hier staan twee gelijke spelen en twee nederlagen tegenover. Daarmee is Dortmund op Bayern na de best presterende ploeg na de winterstop. Het verschil bedraagt in 2017 slechts drie punten. Dit verschil zou de uitclub vandaag dus goed kunnen maken.

Blessures

Beide ploegen kunnen in Der Klassiker niet op volle oorlogssterkte aantreden. Ancelotti gaf op de persconferentie aan niet te kunnen beschikken over Thomas Müller en Manuel Neuer. Douglas Costa is hersteld van zijn knieblessure en zou wel kunnen spelen. De ziekenboeg van de bezoekers is nog een stuk voller. Reus, Schürrle, Rode, Durm en Götze ontbreken sowieso in de selectie en het is nog maar de vraag of Weigl, Kagawa, Piszczek en Bartra wel inzetbaar zijn.

Druk programma

De vele blessures maken het er niet eenvoudiger op voor de ploeg van Tuchel. Toch mag Dortmund er misschien wel een klein beetje op hopen dat de tegenstander ook niet op honderd procent zal spelen. Bayern speelt deze maand maar liefst negen wedstrijden. Aanstaande woensdag komt Real Madrid op bezoek voor de eerste kwartfinale van de Champions League. Dortmund hoeft in ieder geval niet te hopen op een B-team; Ancelotti lijkt zijn sterkste beschikbare spelers gewoon op te stellen.