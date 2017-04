Vriendin verhuurde PSG-spits zonder kleding op Snapchat

De foto's koppelt ze handig aan haar Instagram-account. Op de afbeeldingen verhult ze weinig van zichzelf. Ze zijn vaker zónder, dan mét kleding. Mét betekent in haar geval vaak een pikante bikini. Soms voorzien van de bekende hoorntjes en andere bekende Snapchat-emotions.



We houden haar niet tegen. Met haar vriend is ze inmiddels weer teruggekeerd op Spaanse bodem. Paris Saint-Germain heeft haar peperdure zomeraankoop, die over werd genomen van Real Madrid, verhuurd aan UD Las Palmas.





" Aprende a vivir cada momento como si del último se tratase " . #aurahruiz Een bericht gedeeld door Aurah Ruiz (@aurah.ruiz) op 5 Apr 2017 om 3:27 PDT

"Escapate del mundo y que el mundo te busque" #aurahruiz Een bericht gedeeld door Aurah Ruiz (@aurah.ruiz) op 21 Feb 2017 om 1:11 PST