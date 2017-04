'Ipswich Town wil Maurice Steijn als nieuwe manager'

Ipswich Town is in de zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij Maurice Steijn. De huidige oefenmeester van VVV-Venlo zou Mick McCarthy moeten opvolgen bij de club uit de Championship.

Tenminste, als we de Engelse media mogen geloven. "Ik heb het gehoord in het geruchtencircuit dat Maurice wordt genoemd als kandidaat, maar er is tot nu toe geen contact geweest", vertelt diens zaakwaarnemer Rodger Linse tegenover TWTD.



Steijn ligt nog voor een jaar vast bij VVV-Venlo, waarmee hij volgende week hoogstwaarschijnlijk kampioen wordt in de Jupiler League. "Bij zijn vorige club ADO Den Haag voelde hij te weinig steun van het technische management en het bestuur. Daardoor moest hij veel werk verrichten dat niet bij zijn functie hoorde."



"Bij VVV-Venlo heeft hij wel die steun. Daardoor kan hij aan een team bouwen. Hij heeft het naar zijn zin met de promotie straks als mooi resultaat. We gaan binnenkort met de clubleiding daar om de tafel, omdat ze het contract met Maurice willen verlengen."



McCarthy heeft officieel nog een jaar als manager van Ipswich Town, maar alles wijst erop dat hij aan het einde van het seizoen de deur van Portman Road achter zich zal dichttrekken. De club staat op een teleurstellende zeventiende plaats.