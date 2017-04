Janssen vrijwel onzichtbaar in overtuigende zege Spurs

Na zijn goede invalbeurt tegen Swansea afgelopen woensdag mocht Vincent Janssen tegen Watford in de basis starten. Een succes was het niet. Hoewel the Spurs een overtuigende 4-0 zege op Watford boekte, was het aandeel van de spits hierin niet noemenswaardig.

De wedstrijd begon met een enorme misser van de man die afgelopen zomer voor twintig miljoen overkwam van AZ. De Oranje-international ontving de bal voor open doel, maar kreeg deze niet onder controle. De bal belandde op de lat. De spits was bij geen van de vier doelpunten die volgden betrokken.

Janssen was weinig in het spel betrokken, zo blijkt uit statistieken van Squawka. Hij stond aan de basis van slechts één aanval. In het uur dat de spits meedeed gaf hij niet meer dan negen passes, waarvan er twee mislukte. Na 61 minuten werd hij vervangen door Harry Kane.

Dit seizoen

Dat Janssen het nog niet makkelijk heeft in Londen is duidelijk. Vorig seizoen speelde hij elke Eredivisiewedstrijd en liep hij bijna een op een. In de Premier League moet de aanvaller het vooral doen met invalbeurten en scoorde hij pas een keer. Ook is hij bij the Spurs minder bij het spel betrokken: bij AZ schoot de aanvaller per negentig minuten gemiddeld bijna twee keer zo vaak op doel als in Engeland.